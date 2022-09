La Treccani e la Pausini a piazzale Loreto: le sette parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

La Pausini a piazzale Loreto

Laura Pausini ha scelto di non cantare “Bella ciao” in un programma spagnolo per non schierarsi politicamente. Il risultato è stato che, tra le infinite polemiche, le hanno augurato piazzale Loreto. Ed ecco riemergere ancora una volta l'inascoltato Pasolini e il suo fascismo degli antifascisti. Solidarietà a Laura Pausini. E alla libertà di scelta, anche di non schierarsi, che speriamo continui ad esistere.

Giorgia Soleri e la poesia sulla pelle

Continuano le incursioni nel mondo della poesia di Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin. Si è infatti fatta tatuare sulla schiena i versi di una militante femminista araba. Dopo le critiche feroci per il suo libro di poesie, gli haters prendono spunto da questa nuova impresa per coprirla di insulti. Pace, la poesia merita rispetto. E vale anche per lei.

La corona sulla testa di Carlo

Carlo III è stato proclamato Re e ha affrontato la sua prima settimana da monarca, non senza qualche difficoltà. Regnare sui quindici reami della corona che ha ereditato non sarà facile, soprattutto avendo alle spalle un gigante mitologico come la madre. Ma la propensione inglese per la tradizione sembra rimanere una cornice solida per il proseguimento della Monarchia. God save the King.

Anche quest'anno c'è stato l'11 settembre

Anche quest'anno ci siamo ricordati dell'11 settembre 2001, la prima grande crepa contemporanea nel mondo occidentale. Chissà se quando, tra cent'anni, si scriverà la storia di questo scontro di civiltà, racconteranno di un Occidente che alla fine è sopravvissuto o che invece ha lasciato sconfiggere i propri valori e il proprio umanesimo. La storia la scriviamo noi ogni giorno.

Un pensiero alle Marche

La natura ha scelto di essere crudele con le Marche. E l'uomo ha fatto la propria parte. Un disastro di alluvione fa parlare tutta Italia di una delle regioni più belle d'Italia. A cui non possiamo non mandare l'augurio che sorgano soli ad illuminare giorni migliori.

Treccani

Anche la Treccani ha ceduto all'agenda femminista maschiofobica e ha deciso di includere nel proprio dizionario tutto l'armamentario linguistico della propaganda femminista, introducendo la femminilizzazione dei mestiere (“avvocata”, “soldata”, “medica”) e addirittura la precedenza dei termini al femminile (dovremo cercare “gatta” invece che “gatto”).

Tutte contro Totti, frasi contro la Blasi

Impazzano le schermaglie intorno al divorzio dell'anno, quello fra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il ribollire del gossip ha coinvolto anche Fabrizio Corona, la Lucarelli e ogni blog del più sperduto angolo della rete. Come al solito si schierano le curve a fare il tifo per l'uno e per l'altra. Siamo diventati un paese mediaticamente cattivo. Molto cattivo.