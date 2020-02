Treviso, gli sposi non si presentano al loro matrimonio e staccano il telefono

Avevano programmato tutto e tutto era pronto: dalla sala dove celebrare le nozze, dopo anni di fidanzamento, al luogo del ricevimento dove accogliere tutti gli invitati. Che, nella data stabilita per il matrimonio, erano tutti lì ad attenderli, felici di dare il benvenuto alla coppia che si stava per formare, di fronte ad amici e parenti. Tuttavia, gli sposi non si sono presentati e non si sono mai presentati nel luogo dove avrebbero dovuto consacrare la loro unione. È accaduto ad Asolo, in provincia di Treviso, dove due fidanzati che dovevano unirsi in matrimonio, in realtà, hanno spiazzato tutti. Decidendo di non sposarsi affatto, senza avvertire nessuno.

Nessuna traccia degli sposi

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i due, una segretaria 50enne lei e un imprenditore 55enne lui, insieme da diverso tempo, avrebbero prenotato tutto, pagando persino le somme in anticipo e prenotando la sala consiliare della località veneta, considerato uno dei borghi più belli e suggestivi d'Italia. Il matrimonio, alla presenza di tutti gli invitati, si sarebbe dovuto celebrare sabato scorso, ma allo scoccare delle 11, la coppia non si sarebbe presentata al municipio, lasciando attoniti sindaco, familiari, amici e testimoni.

Entrambi iraggiungibili

Dopo vari minuti d'attesa, in molti hanno pensato a un ritardo, a uno scherzo e, persino, a un ripensamento da parte di uno dei due, visto che nessuno era stato avvertito dell'annullamento della cerimonia. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, per due giorni, la coppia avrebbe tenuto persino i telefoni staccati, isolandosi completamente da tutti. C'è stato chi ha pensato a un momento di ansia, legato all'idea che genere quel tipo di impegno, ma nessuno è riuscito a spiegarsi il gesto.

La telefonata della parente