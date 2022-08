"Tridosati untori, isolati". La carica dei no vax non si ferma

Dall'essere isolati a voler isolare? A quanto pare alcune frange dei cosiddetti no vax vorrebbero che le persone con terza dose di siero anti-Covid venissero escluse dalla vita sociale perché ritenuti "maggiori untori" del virus.

Non accenna a svanire, dunque, questo clima di separazione. Anzi, col passare del tempo i toni dei no vax non hanno fatto altro che esacerbarsi, dalle scritte ingiuriose sui muri fino alla richiesta, pare, di isolare i "tridosati" e mettere in una sorta di quarantena coloro che ricevono la quarta dose. Il motivo? Con l'aumento dei casi Covid di queste ultime settimane e la maggior parte della popolazione vaccinata, secondo i no vax la responsabilità della diffusione del virus sarebbe da imputare proprio a coloro che hanno ricevuto le dosi di siero.

Lascia attoniti il fatto che proprio coloro che denunciavano i provvedimenti emanati dal governo per arginare la diffusione del virus, affermando di essere isolati ed esclusi dalla vita sociale e facendo talvolta paragoni anche forti, siano adesso diventati coloro che vogliono isolare una fetta della popolazione. Insomma, dopo aver demonizzato quarantene, green pass e isolamenti, adesso certi soggetti sono passati a richiedere misure intransigenti nei confronti di chi ha ricevuto terza o quarta dose, responsabili, secondo i no vax, di diffondere maggiormente il virus. Di questo passo, sarà molto difficile tornare alla normalità.

Nel frattempo, proseguono i raid vandalici di certi movimenti contrari al vaccino. Uno degli ultimi è stato quello nei confronti di un Poliambulatorio al quartiere di Roma Centocelle, dove su alcuni muri sono comparse le scritte “Speranza nazista”, “Salvate i bambini”, “Vax=morte” e “Medici pro vax, boia nazisti”.