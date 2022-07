"Hanno messo la dinamite. C'entrano i vaccini". Delirio complottista sulla Marmolada

La tragedia della Marmolada? Un grande complotto. Una strage programmata dai poteri forti per nascondere al popolo chissà quali congiure. Forse una macchinazione per creare panico nell'opinione pubblica. Le menti del cospirazionismo non si fermano nemmeno davanti al dramma e anzi, nel momento del cordoglio scatenano un'altra pericolosa valanga: quella delle loro demenziali fesserie. Fino ieri farneticavano sui vaccini e i microchip, ora invece l'obiettivo è cambiato. Tocca al grande ghiacciaio.



Il fil rouge del complottismo è sempre lo stesso, intessuto di insinuazioni folli, di notizie false, di sospetti infondati e informazioni decontestualizzate. Così, le fake news iniziano a circolare e qualche cretino che abbocca lo si trova sempre. Scorrendo i social, lasciano senza parole le tesi di alcuni cospirazionisti secondo i quali la tragedia della Marmolada sarebbe stata provocata in modo intenzionale. In un messaggio, in particolare, alcuni utenti hanno fatto riferiemento alle accuse rivolte al governo italiano da un fantomatico giornalista francese. " A causare crollo sarebbero state alcune cariche di dinamite per distogliere l'attenzione dalla pubblicazione dei recenti studi che confermano il fallimento della campagna vaccinale ", si legge in un delirante post. Ovviamente il cronista transalpino che avrebbe propalato tali assurdità risulta inesistente. Una bufala nella bufala, insomma.

Secondo altri soggetti complottisti, la strage del ghiacciaio sarebbe stata causata deliberatamente per "aumentare l'ansia climatica ". " Gli esperti non hanno mai visto una valanga così grande. Che coincidenza, dopo che il governo è sull'orlo della razione dell'acqua crolla uno dei ghiacciai più grandi... ", ha commentato un'utente su Facebook. In molti casi a dare la stura a tali insinuazioni sono gli stessi individui che fino a pochi giorni fa discettavano di vaccini e diffondevano in rete le più strampalate tesi anti-scienza. Ora il focus è cambiato, ma nel mirino cospirazionista ci sono sempre gli stessi indiziati: i poteri forti, il governo, le aziende farmaceutiche, gli scienziati. Chiunque rappresenti un'istituzione.

Stavolta poi c'è pure chi ha abbracciato il filone storico, così la (reale) esistenza di lunghi cunicoli scavati nella Marmolada durante la Grande Guerra ha dato il là a strane congetture fondate sul nulla. Poco importa che gli esperti abbiano all'unanimità parlato di evento eccezionale, nella sua gravità: secondo i complottisti, c'è qualcosa che non torna. " Per me il ghiacciaio lo hanno fatto saltare con una mina (di domenica, quando c'era molta gente) per alimentare la psicosi climatica ", ha scritto un utente su Twitter, come testimoniato da uno screenshot diventato virale. Poi l'allucinante conclusione: " Da questi infami che obbligano le persone a finti vaccini pericolosi per la salute mi aspetto di tutto ".

