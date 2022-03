"120mila morti in più": il report choc sul Covid

I numeri dei morti da Covid in Italia sarebbero almeno il doppio rispetto a quelli registrati finora. Il triplo più alti se mettiamo insieme i numeri di tutto il mondo. A dirlo è uno studio internazionale pubblicato su The Lancet che sta creando non poche polemiche tra gli addetti ai lavori. Secondo la ricerca, nel 2020 e 2021 i 259mila decessi italiani in più rispetto agli anni passati sarebbero stati causati da Sars-CoV-2 invece dei 137mila registrati fino al 31 dicembre scorso (oggi, 16 marzo, siamo arrivati a 157mila). Si tratta di un aumento di 120mila morti in più, un numero choc.

I numeri mondiali della ricerca

La cosa incredibile è che il dato di Lancet è molto più elevato anche di quello stimato dall'Istat con 165mila decessi in più rispetto alla media del periodo 2015-2019. Per questo motivo, ieri si sono riuniti l'Iss (Istituto Superiore di Sanità) con gli esperti Istat per capire il motivo d dati così contrastanti e enormi. La ricerca ameriana ha osservato, tramite modelli matematici, che la pandemia possa aver fatto il tripo delle vittime complessive globali: il numero esatto sarebbe di 18,2 milioni di morti Covid invece dei 5,9 milioni registrati nel mondo. I Paesi con il tasso di mortalità più alto sono l'America Latina (al primo posto con 512 morti ogni 100mila), l'Europa orientale (314 decessi ogni 100mila) e l'Europa centrale (316 ogni 100mila). A seguire c'è l'Africa subsahariana meridionale (309) e l'America Latina Centrale (274).

La situazione per Regione

Come detto, l'Italia potrebbe avere un numero di morti esattamente doppio rispetto a quanto registrato nei primi due anni di pandemia (2020 e 2021) con un tasso di mortalità pari a 227 persone ogni 100mila. Come si legge su Repubblica, a questo punto i dati cambiano e "sballano": il Lazio, ad esempio, avrebbe il doppio dei 9.270 decessi ufficiali per Covid mentre la Campania superebbe il doppio, con il dato reale pari a 8.470 e quello stimato addirittura a 18.600. Non va meglio in Puglica, con 17.700 morti stimati invece dei 6.990 registrati mentre la Calabria avrebbe numeri triplicati passando da 1.610 a 6.920. Viceversa, una regione con uno scostamento molto basso sarebbe il Friuli Venezia-Giulia. " Saranno necessari ulteriori approfondimenti per comprendere la percentuale di decessi dovuti all’infezione da Sars-CoV-2 e gli effetti indiretti della pandemia, comprese le conseguenze sui sistemi sanitari e sull’economia globale ", ha dichiarato Haidong Wang, che ha guidato il team di ricerca di Ihme.

Perché i numeri non convincono

Questi numeri, però, non vanno assolutamente presi come oro colato, anzi. La maggior parte dei ricercatori italiani non ne sono proprio convinti: Marina Davoli, direttrice del Dipartimento di epidemiologia (Dep) del Lazio che cura il sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera in una cinquantina di città italiane, ha affermato che questi dati " sono di difficile interpretazione " e non è chiaro " come vengano calcolati i decessi in eccesso" . La sensazione che siano sovrastimati, abbondantemente, c'è se confrontati con i numeri giornalieri forniti dalla sorveglianza italiana del sistema di monitoraggio e " anche rispetto a quanto prodotto dall’Istat, che ha numeri molto aggiornati. Non è chiaro ad esempio come viene calcolata la mortalità 'attesa' rispetto alla quale poi si stima l’eccesso ", aggiunge Davoli.

Secondo i numeri Istat, la media morti tra il 2015 e il 2019 in Italia è stata 645 mila, aumentata a 746 mila nel 2020 e 709mila nel 2021. Lo scostamento è di 165mila persone in più rispetto a quanto atteso, dato già di per sè più alto di quello dei decessi provocati dal Covid. Il fatto è che non tutti quei decessi in più debbano essere necessariamente stati provocati dal virus ma anche per altre cause. Il numero in eccesso, poi, risulta comunque inferiore rispetto a quanto stimato da Lancet. Sicuramente, lo studio dovrà essere rivisto e saranno necessari ulteriori approfondimenti.