La borseggiatrice rom tenta il colpo, ma la reazione del turista la gela

A Venezia, in Campo de la Guerra, un turista olandese di origini asiatiche si è fatto giustizia da sé bloccando una borseggiatrice. L’uomo ha aspettato per quasi un’ora l’arrivo di una volante della polizia. Nella città lagunare veneta continuano i furti alla luce del giorno tra una calla e l’altra, soprattutto a danni di turisti, sia italiani che stranieri, distratti magari dalle meraviglie della Serenissima. In queste ore sta girando un video sui social in cui si vede chiaramente una donna che subisce un tentato furto, e anche il compagno di quest’ultima, che si accorge in tempo di quanto sta accadendo e che, con mossa fulminea, non solo coglie in flagrante la borseggiatrice e sventa lo scippo, ma riesce anche a bloccare la ladra.

Il video

La rom, insieme ad altre sue due complici, aveva cercato poco prima di rubare il portafoglio e il cellulare alla vittima, una turista olandese, aprendo lo zaino della malcapitata. Subito dopo aver sventato il furto, l’uomo ha tenuto stretta la nomade, così da impedirle di poter fuggire. Mentre un’altra del gruppo ne ha approfittato per scappare, la terza è rimasta nei paraggi, pronta a intervenire per aiutare l’amica nel momento in cui ce ne fosse stata l’occasione. La terza tra l’altro è incinta. Ma il momento propizio non si è mai presentato, visto che il turista non ha mai lasciato la presa e, anzi, ha bloccato la giovane borseggiatrice a terra continuando a chiamare a gran voce le forze dell’ordine.

Polemiche sui soccorsi

Sono molti i presenti che hanno ripreso la scena con il telefonino. Nel filmato si vede anche la nomade che urla per attirare l’attenzione dei passanti e l’uomo che invece le dice di stare zitta. Quando la giovane inizia a prenderlo a borsate sulla faccia, questi, con una mossa da judoka, la mette a terra. È in quel momento che si vede correre in suo aiuto la complice con un vistoso pancione. Ma anche lei non riesce a fare nulla per liberare l’amica che continua a piangere e a lamentarsi. Solo dopo circa un’ora è arrivata una pattuglia della polizia locale che ha preso in consegna la ragazzina.