"Tutta la m.. ricevuta dai merdi". E Saviano finisce in ospedale

Per un po’ ho sperato fosse un errore. Sai, di quelli che solitamente commette il social media manager di Nicola Zingaretti. Lì una foto di Mattarella con Bernie Sanders l’intruso, qui post che doveva rimanere relegato alla chat degli amici del calcetto. Poi ho pensato che forse Roberto Saviano a calcetto non ci gioca e poi tanto adesso con le zone rosse pure dare due pedate a un pallone è vietato. Quindi no: l’ultimo post dell’illuminato scrittore deve essere vero. A questo punto resta un solo interrogativo: perché?

Verso le 10 del mattino i 2,5 milioni di follower dell’autore di Gomorra vedono comparire su Facebook la foto di una barella bianca in ambiente ospedaliero. Di questi tempi uno pensa subito il peggio: eccallà, il Covid s’è preso pure Saviano. Invece no. Per fortuna sono solo coliche renali, che pure si sono “abbattute” sul prode autore “implacabili e dolorosissime”. Immaginiamo lo strazio. Lo scrittore informa i seguaci che dovrà subire “un piccolo intervento” e dunque sarà “meno presente” sulla sua pagina. Disperati anche noi nel non poter leggere i sui articoli, ci chiediamo preoccupati cosa possa aver mai provocato cotanto dolore all’amato scrittore. Saviano la spiega così, con francesismi scurrili che in mano a penne progressiste diventano pennellate d'oro: “Forse tutta la merda ricevuta dai merdi, in questi anni, doveva essere drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni”. Per “merdi”, licenza poetica concessa solo ai grandi, Saviano intende la definizione “in cui si identificano, indipendentemente dal genere, l’uommene ‘e merda”. Quanta poesia. Conclude infine l'artista: "So che penserete a me (sìe, come no!) e questa cosa mi riempie di gioia".

Ora. Ognuno sui social scrive quello che vuole. Non saremo noi a giudicare. Ma dopo aver letto e riletto il post ci chiediamo ancora: perché? In fondo bastava scrivere: “Cari amici, a causa delle coliche renali dovrò subire un intervento e non potrò scrivere per un po’. Niente di grave”. No? Sarebbe stato sicuramente meno efficace. Forse non avrebbe collezionato 40mila pollici all'insù. Ma ci saremmo risparmiati l'ennesima puntata del puerile giochino a chi fa il post più stupido. Scrive giustamente tal Giuseppe nei commenti: "Anche io sto con la diarrea da un po' di giorni Roberto, stiamo sulla stessa barca". Come a dire: credici di meno. Non è che pure Saviano s’è convertito alla bestia di Salvini e tra poco lo vedremo su Facebook con in mano una fetta di pane e Nutella?