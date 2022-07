Twerka per racimolare voti. La senatrice dem finisce nella bufera

Un video per racimolare qualche voto trasformatosi in un clamoroso autogol. Tiara Mack ricorderà non con particolare gioia il 4 luglio 2022. In quella data, infatti, ha pubblicato su TikTok una sequenza in grado di fare crollare il gradimento nei suoi confronti. “Vota il senatore Mack” , la didascalia della sequenza che riprende la 28enne twerkare a testa in giù in spiaggia.

Esponente democratica dello Stato di Rhode Island, Tiara Mack è diventata la prima donna nera apertamente lesbica a entrare a fare parte del Senato. Ma il boom di apprezzamenti ha subito un tracollo piuttosto imponente. Il video è stato condiviso da più di 7 mila follower su Tik Tok, con oltre 4 mila mi piace. Ma i commenti non sono di sostegno o di stima, bensì di biasimo e di feroce critica.

Molti utenti non sono rimasti colpiti o estasiati dalla performance di twerking della senatrice dem. Anzi, sempre più persone si stanno chiedendo come sia stata possibile la sua elezione. “Com’è imbarazzante avere una persona così come state senator. Che tipo di comportamento è questo, mostrare il tuo (grande culo) in aria e twerkare. Che tipo di comportamento è questo? Questa non è una mentalità che voglio al governo. Seriamente” , uno dei commenti più cliccati.