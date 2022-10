Ubriaco alla guida (con patente revocata) investe e uccide un'anziana

Un 39enne ubriaco, e con la patente ritirata, ha investito e ucciso un’anziana donna a Bologna. Nella sua vettura, che si è ribaltata dopo essersi impennata, è stata trovata anche della droga. L'uomo, che è stato arrestato ieri a Bologna dalla polizia locale per aver provocato la morte di una donna di 81 anni, Luisa Giovannini, che è stata travolta all'angolo tra via Azzurra e via Vizzani, si trovava alla guida di una Golf nera.

Trovata anche della droga

Secondo quanto affermato dagli agenti intervenuti sul luogo del grave incidente, l’uomo era visibilmente ubriaco, ed è stato quindi arrestato per omicidio stradale aggravato dalle violazioni al codice della strada per circolazione contromano, guida con patente revocata e per detenzione ai fini della cessione di sostanza stupefacente, cocaina e hascisc. L’indagato è stato anche denunciato per porto di strumenti atti a offendere: coltelli e un bastone estensibile. Gli oggetti in questione sono stati sequestrati dalla polizia locale, come anche la sostanza stupefacente ritrovata nell’auto. Per domani è previsto il processo per direttissima. Si aspetta adesso l'esito del test per sapere se il conducente avesse assunto droga mentre guidava.

In ospedale anche una donna incinta al nono mese

Da quanto ricostruito, il 39enne, che viaggiava in direzione Mazzini, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo andando a impattare un’altra macchina, una Yaris rossa, con a bordo una donna incinta al nono mese di gravidanza, che da via Azzurra stava attendendo il suo turno per poter svoltare. La Golf nera guidata dall’uomo si è impennata e ribaltata, travolgendo l’anziana signora che stava facendo ritorno a casa dopo aver fatto la spesa. Subito sono stati avvertiti i soccorsi e sul posto sono giunte sia due ambulanze del 118 che un’automedica. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il 39enne, illeso, dall’abitacolo della Golf, e anche il corpo ormai senza vita della 81enne. I due occupanti della Yaris, la donna incinta e il suo compagno, sono stati trasportati in ospedale, la prima al reparto maternità del Sant’Orsola per essere sottoposta ad accertamenti, e il secondo all’ospedale Maggiore, dove è giunto in codice 2. Alcuni testimoni hanno riferito che la Golf nera viaggiava a velocità sostenuta e che abbia fatto una manovra azzardata. A indagare è la polizia locale coordinata dalla Procura.

Il sindaco: "Rafforzare i controlli"