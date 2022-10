Uccise quattro giovani in un incidente: “Potrebbe non andare mai carcere”

Per Marius Marinica, l’elettricista romeno che nel 2019 provocò un grave incidente stradale in cui persero la vita quattro giovani, è arrivata la condanna a otto anni di reclusione anche da parte della Corte di Cassazione. Confermate le sentenze di primo grado e della Corte d’Appello di Venezia. Per i giudici, la guida spericolata di Marinica è stata la causa della tragedia e, quindi, il 29enne è colpevole della morte di Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Riccardo Laugeni e Giovanni Mattiuzzo, tutti di età compresa tra i 22 e i 23 anni. Gli inquirenti, come riporta il quotidiano Venezia Today, sono giunti a questa conclusione anche grazie alla testimonianza dell’unica sopravvissuta.

I fatti

Tre anni fa, nella notte tra il 13 e 14 luglio, sulla strada tra Jesolo Musile e San Donà, dove abitavano i protagonisti del terribile incidente, la vettura di Marinica superò in maniera incauta la macchina con a bordo i cinque ragazzi. Ne fare questa manovra, l’elettricista speronò lateralmente il veicolo che era davanti facendolo finire fuori strada. I giovani colpirono prima un palo della luce e poi si capovolsero con l’auto cadendo in un fiumiciattolo. Il 29enne non si fermò dopo l’impatto e scappò via e a soccorrere i malcapitati furono altri automobilisti di passaggio, che riuscirono a salvare solo una ragazza.

La preoccupazione dei genitori delle vittime