Dà fuoco all'appartamento: la compagna si lancia giù per salvarsi

Ad Andorno, provincia di Biella in Piemonte, un uomo di circa 41 anni avrebbe dato fuoco al suo appartamento costringendo la compagna, 36enne, a buttarsi giù dal primo piano per salvarsi dalle fiamme.

Il dramma si è consumato intorno alle 7 di mattina quando i vicini di casa hanno sentito un forte boato e hanno visto la donna gettarsi dalla finestra dell'appartamento in fiamme in via Angelica Rapa. A quel punto sono stati allertati i soccorsi che si sono messi subito all'opera. Arrivati sul posto, mentre i vigili del fuoco spegnevano l'incendio, gli operatori del 118 hanno portato in salvo un uomo intossicato dal fumo e una donna trovata a terra nel cortile sottostante con varie fratture e contusioni. Si tratta di una coppia che abitava in quell'abitazione.

Gli inquirenti stanno indagando sul caso e dalle prime ricostruzioni non è ancora chiaro se l'uomo abbia appiccato l'incendio intenzionalmente o se si sia trattato di un incidente. Il 41enne viveva nell'appartamento con la compagna, anche lei portata in codice rosso all'ospedale vicino. La coppia aveva preso la casa solo da qualche mese e pare che con loro ci fossero i due figli avuti da precedenti rapporti. Durante il trasporto d'urgenza al Cto di Torino, sono stati portati via per un principio di intossicazione anche il figlio della donna e un vicino di casa. La loro condizione, però, è attualmente stabile.

Pare che l'alloggio sia stato completamente distrutto e siano state danneggiate anche le abitazioni vicine. Al momento gli inquirenti stanno analizzando l'area per capire cosa sia successo nella mattinata in via Rapa. Sul posto è arrivato anche il procuratore di Biella per effettuare un sopralluogo insieme ai carabinieri. Intanto i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera zona.