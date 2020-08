Cambia tutto sulle mascherine

Come un dejavu che si ripete, torna l'incubo dela mascherina anche all'aperto, ma solo dalle 18 alle 6 del mattino. La disposizione è contenuta nella nuova ordinanza del governo emanata ieri dopo la riunione straordinara dei ministri con i presidenti di regione. Sì fa un passo indietro, anzi se ne fanno tre e si torna ai giorni di maggio, alle movide mascherate, alle ronde per scoprire chi passeggia senza o chi, in un agosto ancora caldo, cerca di trovare un po' di ossigeno scoprendo incautamente il naso, senza pensare agli effetti delle "ronde del bavaglio", che nasceranno spontaneamente con tanto di denuncia social.

è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale

Da oggi la movida torna a muoversi con la mascherina durante la sera ma resta da capire come fare per mangiare e per bere. Al punto A dell'articolo 1 dell'ordinanza firmata da Roberto Speranza, la stessa che ordina la chiusura delle discoteche , il governo dice che "". Questa disposizione ha al momento validità fino al prossimo 7 settembre nel tentativo di far scendere o, quanto meno, contenere i contagi anche in vista della riapertura delle scuole.

Da oggi sappiamo che il virus comincia a svegliarsi alle 17.50. Sbadiglia, si lava i denti e dalle 18.00 è operativo. Dopo una notte di bagordi, a una certa comincia ad abbioccarsi e alle sei del mattino si addormenta sfinito. Ma andrà tutto bene

A datare dal 18 corrente e fino a nuovo ordine abbia inizio alle ore 18.30 e termina alle 6.30

Avremo un coda estiva mascherata, quindi, ma solo di sera, come se fosse unper le nostre vie respiratorie, mentre di giorno possiamo girare tranquillamente nei bellissimi vicoli delle cittadine italiane e nei mercati senza indossare la mascherina all'aperto. Inevitabile l'social su questo punto. "", scrive Giuseppe Brindisi sul suo profilo Twitter. A tal proposito sui social è tornata di moda una vecchia ordinanza del 18 marzo 1945 sul coprifuoco, che nei toni e negli intenti sembra ricordare quella promulgata ieri a 75 anni esatti di distanza: "". Allora c'erano le leggi di Guerra, oggi c'è lo stato di emergenza.