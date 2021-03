Vaccino, insegnante in gravi condizioni per un'emorragia cerebrale: vaccinata con AstraZeneca

Ancora un caso di grave malore dopo la somministrazione del vaccino. La procura di Gela ha ha sequestrato le cartelle cliniche relative a una insegnante 37enne gelese, che da ieri è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Elia. La giovane insegnante è stata portata in ospedale dopo aver accusato un fortissimo mal di testa, accompagnato da uno stato confusionale che ha messo in allarme i suoi contatti. Da quanto risulta, la ragazza ha ricevuto la dose di vaccino AstraZeneca lo scorso primo marzo.

L'insegnante ha iniziato ad accusare i primi sintomi poco dopo aver ricevuto la dose di vaccino e la situazione è precipitata rapidamente e ieri la ragazza è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Gela. Il fortissimo mal di testa e lo stato confusionale dell'insegnante hanno suggerito ai medici il sopraggiungere di un problema neurologico, tanto che è stata immediatamente sottoposta a un intervento di neurochirurgia per una gravissima emorragia cerebrale. Ora l'insegnante versa ancora in condizioni critiche ed è necessario proseguire con le indagini per capire se esiste una correlazione tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e il malessere. Attualmente non è stato trovato nessun collegamento. I medici e le autorità si riservano di effettuare ulteriori e approfondite indagini per avere maggiori risposte.

Da ciò che per il momento è emerso dalle prime indiscrezioni, la dose di vaccino AstraZeneca somministrata all'insegnante non è una di quelle del lotto che i Nas hanno ritirato nei giorni scorsi per maggiori analisi sulle possibili correlazioni tra il decesso del militare e il preparato. Inoltre, per il momento non è previsto il sequestro del lotto utilizzato per la dose somministrata alla ragazza, in attesa di ulteriori riscontri. Ora l'insegnante si trova nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Gela e i medici non possono al momento scigliere la prognosi.