"Vaffa", "Lei è una vergogna". Da Del Debbio bagarre sul reddito grillino

Guai a contestare il reddito di cittadinanza, soprattutto in presenza di chi ne è un convinto sostenitore. Su Rete4, nella trasmissione condotta da Paolo Del Debbio, ieri sera si è consumato un aspro botta e risposta tra lo stesso giornalista e un cittadino che difendeva il sussidio grillino, anche a fronte di alcune obiezioni emerse durante il dibattito. In particolare, a innescare lo scontro sono stati i modi indisponenti di un uomo che, in collegamento con Dritto e Rovescio, sosteneva di aver subito un atteggiamento ostile da parte del padrone di casa e di alcuni suoi ospiti. Un'accusa che ha fatto letteramente infuriare Del Debbio.

Su Rete4 gli animi erano già infuocati: nella discussione in diretta, alcuni imprenditori avevano evidenziato la difficoltà di trovare lavoratori a motivo del reddito garantito. In particolare, un ristoratore bolognese aveva portato la testimonianza di un giovane che avrebbe rifiutato una sua offerta di impiego per usufruire del sussidio di 800 euro. " Il reddito è un disincentivo al lavoro e un incentivo al lavoro nero ", aveva attaccato l'esercente. Negli istanti successivi, un uomo in collegamento interveniva per dissentire e lamentarsi per l'andamento del dibattito.

" Noi speravano di arrivare in una trasmissione dove era possibile ragionare su come era possibile superare i limiti del reddito di cittadinanza. Io però sto registrando un atteggiamento di aggressione, un atteggiamento di chi fa sempre la stessa discussione... ", ha protestato l'individuo, dando voce a chi invece esprimeva fastidio per quelle critiche al sussidio statale. Immediata e seccatissima la replica di Del Debbio: " Qui stanno parlando tutti, il primo che ha aggredito è uno di voi. Quindi, se ci vuole stare in questa trasmissione, ci sta, se le fa schifo se ne torni a casa. Ha capito? ". E l'uomo in collegamento è passato agli insulti.

Prima è scattato un "vaffa", poi l'attacco diretto: " Siete una vergogna ". Del Debbio non ha lasciato però che quell'atteggiamento passasse sotto silenzio. " È lei una vergogna! Imparate un po' di educazione! ", ha tuonato il giornalista, troncando l'impietoso siparietto per poter proseguire il confronto su quel tema che - stando ai sondaggi - non convince la maggioranza degli italiani.