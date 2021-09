"Vai in Polonia", "Vai a fare in c...": lite tra Sansonetti e Sgarbi

Quello del Green pass non è un tema caldo solo nelle stanze della politica, perché anche nelle piazze è uno degli argomenti maggiormente dibattuti. Lo dimostrano i talk televisivi in cui, quasi quotidianamente, le diverse correnti di pensiero si scontrano anche con toni accesi. Ne è un esempio quanto accaduto nel corso di Stasera Italia, il programma di approfondimento politico dell'access prime time di Rete 4, durante il quale Vittorio Sgarbi e Piero Sansonetti hanno avuto un'accesa discussione.

" Non è colpa di nessuno se, a parte il Turkmenistan, Belgio, Svezia, Germania, Inghilterra, Paesi Bassi hanno dichiarato incostituzionale il Green pass. Adesso anche in Galizia o sono tutti pazzi, sono costituzioni di pazzi ma noi abbiamo dei grandi europeisti... ", ha tuonato Vittorio Sgarbi in collegamento con Veronica Gentili, criticando aspramente l'applicazione estensiva del Green pass in Italia. Ma il critico d'arte, nonché parlamentare, prosegue: " Voglio essere europeo non voglio essere l’italiano discriminato voglio che in tutta Europa ci sia la stessa regola. Perché posso andare in un sito archeologico in Spagna e non a Paestum. A chi devono prendere per il culo? ".

Quindi, sull'onda della collera, ha ribadito: " Occorre garantire a ognuno quello che l’Europa garantisce ai cittadini dichiarando incostituzionale qualcosa che lo è oggettivamente. Allora siamo prudenti ma non possiamo fare che quando usciamo dall’Italia vedere che in Svizzera e in Spagna è proibito (il Green pass, ndr) ". L'intervento, piuttosto animato, di Vittorio Sgarbi ha richiamato quello di Piero Sansonetti: " Ma dov’è che è proibito il Green pass scusa? Non è proibito da nessuna parte ". Pronta la replica di Sgarbi: " In Galizia e in Spagna, ignorante, è proibito. Vai a leggere, è incostituzionale ".