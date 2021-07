L'Ema e le varianti: "Coperte con doppia dose"

Variante "delta classica" e variante "delta plus", l'Ema cerca, senza troppo successo, di fare chiarezza sulla situazione Covid in Europa. Se da un lato, infatti, l'Agenzia europea del farmaco si dice quasi certa che i vaccini approvati dall'Unione europea siano validi anche con le varianti ( "sembrano efficaci" ), dall'altra afferma di aver richiesto a tutti gli sviluppatori dei vari sieri distribuiti sul mercato di verificarne l'efficacia.

"Siamo al corrente delle preoccupazioni poste dalla variante Delta e dalle altre varianti" dichiara infatti, come riportato da Agi, il capo della strategia vaccinale dell'Ema Marco Cavaleri durante una conferenza stampa. "Al momento tutti i vaccini approvati nell'Unione europea sembrano efficaci nel proteggere da tutte le varianti virali in circolazioni nell'Ue" , spiega ancora ai giornalisti Cavaleri, secondo il quale "le prime evidenze scientifiche indicano che due dosi del vaccino sono protettive nei confronti della variante" .

Ciò che, tuttavia, afferma successivamente il capo della strategia vaccinale dell'Ema rivela in modo evidente che non vi sia poi una grande sicurezza a riguardo. Da qui l'appello alle case farmaceutiche produttrici dei vari sieri di monitorare la situazione: "L'Ema ha richiesto a tutti gli sviluppatori dei vaccini di investigare se i loro vaccini sono efficaci contro le varianti in circolazione e tutti gli studi saranno sottoposti alla revisione dell'Ema per verificare il livello di protezione che i vaccini possono offrire contro le nuove varianti" , aggiunge infatti Cavaleri.

Come ovvio, per quanto riguarda il naturale sviluppo dei virus, sono attese delle nuove evoluzioni o "varianti", "quindi è molto importante che si continui con il monitoraggio e la sorveglianza sull'efficacia dei vaccini" . Se non bastasse la cosiddetta "variante Delta classica" , infatti, è già documentata la "variante Delta plus, che è la Delta con un'ulteriore mutazione nella proteina spike, che dobbiamo tenere sotto controllo" , annuncia il capo della strategia vaccinale.

Relativamente al mix di vaccini, fatto che è tornato prepotentemente alla ribalta a seguito del blocco di AstraZeneca per determinate fasce d'età, l'Ema ci tiene a rassicurare i cittadini dell'Unione europea: "È storicamente provato che la vaccinazione eterologa è efficace e ha una solida base scientifica" , dichiara Cavaleri, anche se è poi costretto ad ammettere che "l'Ema non è nella posizione di dare una raccomandazione definitiva sull'uso di due vaccini diversi" . Studi preliminari condotti in Spagna ed in Germania indicherebbero che "non ci sono rischi per la sicurezza e che tale vaccinazione è efficace" anche se, ovviamente, ci si riferisce esclusivamente a conseguenze nel breve termine.

