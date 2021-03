Vecchie coperte dell'Esercito e paracadute diventano cappotti e giacche: il riuso va di moda

Vecchie coperte dismesse che diventano cappotti, giacche realizzate con vecchi paracadute della Folgore. L’Esercito italiano non spreca e in linea con l’ecosostenibilità si fa brand ed entra a pieno titolo nel mondo della moda, tanto che la linea dedicata alla Forza armata a giugno prossimo sarà presentata a Pitti uomo, che come di consueto si terrà a Firenze. I capi di Esercito Sportswear sono prodotti a Sotto il Monte, paese in provincia di Bergamo noto per aver dato i natali a Papa Giovanni XXIII, da Officina Italia srl. “Siamo aperti dal 1970 - spiega il proprietario dell’azienda, Lanfranco Villa -, ma il rapporto con l’Esercito Italiano è nato da qualche anno. All’inizio avevo qualche dubbio, ma una volta iniziato a produrre i primi piumini me ne sono innamorato. La nostra è una realtà che aveva sempre trattato abiti femminili, ma ci siamo riconvertiti. Abbiamo ancora le macchine da cucire e la sala taglio. Oggi il marchio si è sviluppato in maniera importante”.

I capi si possono acquistare direttamente dal sito istituzionale dell’Esercito italiano, in una sezione apposita a cui ha lavorato l’ufficio promozione e marketing dello Stato Maggiore della Forza armata. “Essere sdoganati nel mondo della moda con Pitti - prosegue Villa - è importante anche per il settore militare. Tutti conoscono l’Esercito e nei capi sono racchiusi i valori del mondo in divisa. Il nostro scopo è, peraltro, quello di diffondere un messaggio positivo per i giovani. Qualche giorno fa ho portato mio figlio, 18enne, nella caserma della Folgore ed è rimasto colpito dall’unità e dalla collaborazione che ha trovato all’interno di questa realtà. È un ambiente sano”.

A Pitti, nel rispetto delle direttive del più grande evento di moda, saranno portati alcuni cappotti realizzati secondo il criterio dell’ecosostenibilità, con le coperte dell’Esercito italiano. “Abbiamo dovuto calandrarle - spiega Villa - per renderle più leggere”. Ma ci saranno anche giubbotti fatti con i vecchi paracadute della Folgore. Un modo per avere addosso un pezzo di storia militare e per sentire ancor più vicino quel mondo militare che in questo periodo di grande difficoltà per il Paese fa moltissimo e va sostenuto anche con i simboli.