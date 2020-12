In Veneto record di contagi. Ecco perché la regione soffre il virus

Quasi tutte le regioni italiane fanno registrare un lieve calo nei casi giornalieri di contagi e di posti letto occupati negli ospedali e nelle terapie intensive. Non è così, invece, per il Veneto, che con 4.092 nuovi casi nelle ultime 24 ore si piazza al primo posto nazionale e l'indice Rt non ne vuole sapere di abbassarsi.

Quali sono le cause?

Il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità parla chiaro: l'incidenza del virus ogni 100mila abitanti rimane la più alta d'Italia, ancor più della Lombardia epicentro della prima ondata. E la curva epidemiologica non ha ancora raggiunto il picco come è già successo nelle altre regioni. Quali possono essere le motivazioni? In questi casi c'è sempre un concorso di colpe: distanziamento non rispettato, alta densità abitativa nelle grandi città e, non di poco conto, l'essere sempre rimasti in zona gialla quando i numeri avrebbero, forse, dovuto invitare ad una maggiore prudenza.

"Certi comportamenti hanno conseguenze"

Fra i tre colori, la zona gialla è quella con minori restrizioni di tutti ed il governatore Zaia, giustamente, non l'ha presa bene. " Mi sembra chiaro che non abbiamo più paura di morire. Io non sono per uno stato di polizia, ma deve essere chiaro a tutti che certi comportamenti hanno delle conseguenze ", ha risposto in un'intervista al Corriere della Sera. " Nonostante la zona gialla, io ho adottato un'ordinanza che chiudeva le grandi e medie strutture di vendita al sabato, tutti i negozi alla domenica, e imponeva un cliente ogni 20 metri quadrati ", aggiunge a proposito degli alti contagi in regione.

La zona gialla del Veneto è dovuta essenzialmente a due fattori: nonostante l'altissimo numero di casi l'Rt è di 0,91 e, per diventare arancione, era necessario che fosse all'1,25; paradossalmente, poi, la Regione "paga" il prezzo di avere un ottimo sistema sanitario così come la capacità di tracciamento territoriale, la più alta in Italia con un contact tracing dell'85,5% contro il 60% della media nazionale. Questi due fattori, insieme, hanno mantenuto il Veneto in zona gialla ma non è stato un bene. Infatti, il Coordinamento veneto per la Sanità pubblica (CoVeSaP) ha scritto al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere " di rivalutare con urgenza l’attuale classificazione di rischio giallo ", e al governatore Luca Zaia per sollecitare " l’adozione immediata di misure più stringenti ".

I numeri negli ospedali

Intanto, negli ospedali si superano i numeri di marzo-aprile. " Il nostro picco di ricoveri in lockdown è stato il 4 aprile con 2.028 ricoverati. Oggi siamo a 3.244 ricoverati. In intensiva, la punta massima era stata di 356 persone, oggi siamo a 369 ", spiega Zaia. E poi, sull'alto numero dei decessi non pesa, ovviamente, la capacità di tracciamento dell'epidemia. Il governatore invita i cittadini ad un maggior rispetto delle regole perché " c'è una parte non maggioritaria ma molto visibile della popolazione che ritiene che la gestione del Covid sia un problema delle istituzioni, semplicemente burocratico. Si vogliono più regole? Guardate i tg: tutti i passeggianti intervistati dicono la stessa cosa: 'Non è vietato' . L'aver evitato restrizioni importanti come le Regioni che sono diventate arancioni o rosse, per le quali il divieto di spostamento dei Comuni ha limitato i danni, sta causando i numeri di oggi nelle provincie venete.

"È normale che il virus circoli"

" C’erano già molti casi in Veneto a novembre. Abbiamo tenuto tutto aperto perché eravamo in zona gialla e la curva dei contagi non è scesa. È normale che il virus continui a circolare, non mi sorprende – ha affermato l'immunologa Antonella Viola, docente di Patologia all’Università di Padova in un'intervista al Corriere. " Ieri Padova era piena di persone in giro: le città sono così. Da un lato vedo le file per entrare nei negozi uno alla volta, dall’altro i bar con fuori gruppi di persone che senza mascherina bevono, fumano, chiacchierano e stanno tutti appiccicati. L’aperitivo prima si faceva alle sei, adesso si fa dalle tre in poi. Non è più il momento di fare appelli alla popolazione, bisogna fare i controlli e dare le multe" . Per limitare i danni, la Regione ha varato alcune regole più restrittive (come l’obbligo di consumazione al tavolo nei bar a partire dalle 11), ma attende ogni venerdì che il ministro della Salute firmi l’eventuale spostamento verso un’altra fascia.

Modello Germania?

Anche in presenza di un buon tracciamento e un numero di posti letto ospedalieri più alto rispetto a tante altre Regioni d’Italia, il virus può sfuggire al controllo ed il buon senso vorrebbe misure più restrittive come quelle che sta per prendere la Germania, dove il "lockdown light" è fallito e si corre ai ripari durante le festività natalizie con un ritorno ad un lockdown totale dal prossimo mercoledì e per almeno 24 giorni. " Effettivamente sembra che i Paesi (o le Regioni) cui sono state imposte più restrizioni abbiano un abbassamento più precoce della curva epidemica – afferma Paolo Bonanni, epidemiologo e Professore Ordinario di Igiene all’Università di Firenze.

In attesa di cosa il governo nazionale deciderà nelle prossime ore, come la Germania così il Veneto avrebbe (forse) dovuto chiudere prima: la tempistica è fondamentale per evitare morti e nuovi ricoveri. Uno studio fatto dalla Columbia University di New York sulla prima ondata ha dimostrato come lo stesso intervento applicato anche soltanto una o due settimane prima, sarebbe bastato ad evitare il 61,6% delle infezioni a livello nazionale ed il 55,0% dei decessi segnalati al 3 maggio negli Stati Uniti. Che si prenda spunto, prima che sia troppo tardi.