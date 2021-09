"Vengo a prenderti", poi la lite. Pugni e bottiglie nella rissa tra influencer

Grossa lite tra influencer a Roma dove a scontrarsi sono stati Massimiliano Minocci, conosciuto come il Brasiliano, e Danny Balaclava, che pare sia arrivato appositamente da Milano per scontrarsi con il rivale, residente a Pietralata. Minocci è stato aggredito venerdì pomeriggio mentre si trovava in piazza Konrad Adenauer, nel quartiere Eur. Nelle ultime settimane tra i due c'erano state molte liti virtuali, durante le quali erano volate parole molto grosse e anche minace. " Vengo a prenderti ", aveva promesso Balaclava al rivale in quella che sembrava una delle solite frasi social buttata lì, tanto per fare un po' di scena, e che invece è stata una parola mantenuta.

Per risalire all'origine degli screzi, però, come spiega Il Tempo, è necessario fare un passo indietro allo scorso luglio, quando entrambi si sono ritrovati sull'isola di Ponza. I due non si conoscevano ma sono arrivati allo scontro perché pare che uno degli amici di Balaclava abbia fatto apprezzamenti sulla moglie di Minocci. Ne nacque un alterco immediatamente placato dai militari, richiamati dal baccano. In quell'occasione, il gruppo di Balaclava si allontanò rapidamente all'arrivo delle forze dell'ordine, mentre Minocci non fece in tempo e fu trovato in stato di alterazione e con uno sfollagente addosso. Fu arrestato e subito rilasciato ma con un daspo di 3 anni per l'isola di Ponza.

Massimiliano Minocci si scusò con i suoi follower per quell'accaduto, raccontando di aver bevuto tre amari ma di essere astemio e che, quindi, non li avrebbe retti. Negò di aver assunto droghe e giustificò il possesso dello sfollagente come strumento di difesa individuale per l'incolumità di sua moglie. Tuttavia da quel momento sono iniziati i dissing virtuali tra i due, con tanto di dirette Instagram durante le quali Massimiliano Minocci e Danny Balaclava si sono rivolti insulti e minacce a profusione. Sembrava una semplice disfida tra influencer, come tante se ne vedono sui social ogni giorno, ma questa volta si è trasformata in qualcosa di diverso.

Balaclava ha deciso di percorrere le centinaia di chilometri che separano Milano, dove vive, da Roma per raggiungere Minocci. A quel punto è iniziata la rissa, che è stata sedata da alcuni passanti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Nel frattempo, Balaclava pare abbia anche tentato di colpire Minocci con una bottiglia. Le volanti arrivate sul posto hanno femato l'influencer milanese, che è stato denunciato per minacce aggravate.