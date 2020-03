Vespa incalza Medici senza frontiere: "Dove siete? Tornate a bordo"

Bruno Vespa incalza le Ong che soccorono i migranti nel Mediterraneo. Nel mirino del giornalista e conduttore di Porta a Porta c'è Medici senza frontiere, l'ong francese fondata dall'ex ministro degli esteri di Sarkozy Bernard Krouchner. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, Vespa chiede a Medici senza frontiere di " tornare a bordo " e fronteggiare l'emergenza coronavirus, dando una mano agli operatori sanitari in prima linea ogni giorno che stanno assistendo, tra mille difficoltà, migliaia di italiani. Anche se, rispetto ai salvataggi nel Meditteraneo, questa volta ci saranno meno tv e forse molta meno visibilità: " Questa volta, anche se non c'è politica, non c'è propaganda e non ci sono le tv internazionali, è utile l'impegno anche dei Medici senza frontiere: dove siete finiti? Tornate a bordo dell'emergenza ". Ricordate Medici senza frontiere? Osserva Vespa nel video pubblicato sui social, " quando dovevano soccorrere i migranti e facevano bene, lo facevano con le loro navi, e la scritta Medici senza frontiere era molto ben visibile sulle loro tute " afferma.

" Adesso sono scomparsi. O meglio, forse sono nascosti nelle corsie di Bergamo, di Brescia, di Cremona, e forse non vogliono far sapere che sono lì e stanno lavorando alacramente. Ma se per caso non ci fossero, e se davvero se ne fossero dimenticati, bé forse è il caso di ricordarglielo ". C'è bisogno di loro, stavolta, rimarca lo storico conduttore Rai, " anche se non c'è politica, anche se non c'è propaganda, anche se non ci sono le tv internazionali a propagandarne il lavoro. Che corrano, che corrano, che tornino davvero a bordo, a bordo dell'emergenza ".

Vespa bacchetta il Parlamento