"Vi ammazzo tutti", marocchino si spoglia e minaccia i bagnanti

Si è abbassato di punto in bianco i pantaloni, davanti a tutti. In evidente stato di alterazione, ha poi iniziato a minacciare ripetutamente i numerosi presenti, urlando frasi sconnesse. E non contento, ha successivamente ripetuto le minacce anche davanti ai poliziotti accorsi del frattempo, aggredendoli prima di essere bloccato e arrestato.

In manette è finito un 39enne originario del Marocco (risultato già noto alle forze dell'ordine in servizio nel capoluogo pisano) che dovrà adesso rispondere di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che di minacce e di atti osceni in luogo pubblico. L'episodio è avvenuto nelle scorse ore in Toscana, per la precisione a Marina di Pisa. Una località che durante la stagione balneare viene di norma presa d'assalto anche da numerosi turisti, specie per quel che concerne il tratto di spiaggia libera del litorale pisano. Lo stesso nel quale si era recato il nordafricano, con l'intenzione iniziale di trascorrere una giornata di relax.

Qualcosa sarebbe tuttavia andata storta: lo straniero avrebbe alzato il gomito, consumando bevande alcoliche per tutto il pomeriggio. Stando alle ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, a un certo punto avrebbe iniziato a dar noia senza apparente motivo ad alcuni bagnanti, denudandosi (infischiandosene della presenza di alcuni minorenni che si trovavano lì insieme alle rispettive famiglie) e coprendoli di insulti ripetuti. Gli stessi cittadini che avrebbero poi riferito alle forze dell'ordine di averlo visto dare in escandescenze e di averlo sentito pronunciare frasi quali "vi ammazzo tutti" e "vi taglio la gola". La persona in questione si sarebbe limitata alle parole, però il suo comportamento ha finito con lo spaventare un turista, il quale ha poi segnalato quanto stava avvenendo proprio sotto ai suoi occhi alla polizia.

A seguito della segnalazione ricevuta, una pattuglia è giunta sul posto, notando l'extracomunitario che continuava a inveire verso i vicini di ombrellone sotto i fumi dell'alcol. Gli agenti lo hanno riconosciuto immediatamente e hanno provato a calmarlo, tentando di riportarlo alla ragione e chiedendogli conto del proprio atteggiamento. L'uomo tuttavia non ha voluto saperne: prima ha rivolto ingiurie e improperi anche nei loro confronti, poi è passato all'azione scagliandosi contro il gruppo. Si è reso dunque necessario un intervento volto ad immobilizzarlo, per normalizzare la situazione. L'uomo è stato infine arrestato e condotto in questura, per ulteriori accertamenti.