"Ma vi rendete conto?". La procedura anti-Covid che fa infuriare Bassetti

Una " assurda procedura " anti-Covid fa indispettire Matteo Bassetti. E lo sfogo del professore, da tempo contrario alla " burocratizzazione " della pandemia, prende il volo. Sui social il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova ha raccontato un episodio accadutogli in aereo proprio nelle scorse ore: a bordo del velivolo, il medico si è visto negare la possibilità di riporre il soprabito nell'apposita cappelliera a motivo di una non meglio motivata norma anti-contagio. Una circostanza che ha infastidito l'infettivologo, secondo il quale l'accaduto è solo l'ennesima dimostrazione della persistenza di regole senza alcun fondamento scientifico.

" Volo Ita Bruxelles-Roma. Mi dicono che non posso mettere la giacca nella cappelliera ma la devo tenere in mano perché è la procedura Enac per evitare il contagio ", ha raccontato Bassetti, aggiungendo una sferzante condiserazione: " Quindi secondo Enac se la tengo in braccio non mi contagio e non contagio gli altri, mentre in cappelliera si ". Di fronte al particolare accorgimento richiestogli a bordo, il professore si è scattato un selfie con il proprio giaccone tra le mani per documentare la situazione. E ha commentato ancora: " Mi risulta che Ita sia l’unica compagnia al mondo ad adottare questa assurda procedura. Ma vi rendete conto a chi è in mano la nostra sicurezza sanitaria? ".

Da tempo l'infettivologo ligure, pur invitando i cittadini a non abbassare la guardia, sostiene che sia arrivato il momento di archiviare le troppe regole che in Italia hanno reso la lotta al Covid una questione burocratica. " Chissà quante altre decisioni demenziali sono state introdotte per la pandemia che non hanno alcun supporto scientifico né di buon senso ", ha infatti ribadito Bassetti a partire dall'odierno caso di cui è stato testimone. Infine l'ennesimo appello: " Occorre un reset rapido e generale di tutte le norme introdotte due anni fa per evitare di scadere nel ridicolo ".