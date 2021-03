Dal tampone alla quarantena: le nuove regole per chi viaggia all'estero

Il ministro della Salute Roberto Speranza è pronto a firmare una nuova ordinanza che riguarderà i viaggi all’estero. Con nuove regole da seguire per chi vorrà varcare i confini nazionali. L’obiettivo sembrerebbe quello di cercare di limitare i contagi.

Cosa cambia per i viaggi all'estero

Non era per niente piaciuta la decisione degli scorsi giorni, confermata dal ministero degli Interni, secondo cui era possibile recarsi in vacanza all’estero ma non viaggiare in Italia. E addirittura che erano consentiti gli spostamenti anche tra Regioni, anche rosse e arancioni, per raggiungere l’aeroporto di partenza: "Sono giustificati gli spostamenti finalizzati a raggiungere il luogo di partenza di questo tipo di viaggi che, in quanto generalmente consentiti, non possono subire compressioni o limitazioni al proprio svolgimento" .

Sembrava quasi una beffa nei confronti dei milioni di italiani, la maggioranza, che erano invece costretti a restare nel proprio comune di residenza. Le polemiche non erano certo mancate. Così come in Germania e in Spagna, dove erano state varate disposizioni simili alla nostra, che avevano scatenato lo scontento degli albergatori. In arrivo a breve una ordinanza che prevede “per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni” . La quarantena era già comunque prevista per tutti i Paesi extra-europei.

Tamponi e quarantena