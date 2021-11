Viaggi low cost in aereo: cosa cambia dal 23 novembre

A partire dal prossimo 23 novembre non si potranno più imbarcare "gratis" bagagli a mano sui voli delle compagnie low cost. Per poterlo fare bisognerà pagare un sovraprezzo oppure essere dotati di un biglietto con tariffa superiore a quella standard. Le nuove regole entreranno in vigore dalla prossime settimana per Vueling e successivamente anche per EasyJet. Ryanair e WindJet, invece, hanno già provveduto a modificare la policy aziendale nei mesi estivi.

Le nuove regole per il bagaglio a mano di Vueling

Cambia il modo di viaggiare e anche le tariffe di alcuni servizi supplementari offerti dalle compagnie aeree low cost. La novità riguarda soprattutto l'imbarco dei bagagli a mano. Se fino a ieri sui voli Vueling era possibile imbarcare gratuitamente una valigia di piccole dimensioni (10 kg - 55X40X20), che prima del decollo veniva depositata in cabina o nella stiva del velivolo, dal prossimo 23 novembre bisognerà pagare un costo aggiuntivo. L'esborso extra sarà applicato ai possessori di un biglietto con tariffa basic mentre coloro che disporranno di un titolo di viaggio in fascia superiore a quella standard (Optima, Family, Time Flex, Space On, Space On Plus) potranno continuare a beneficiare del servizio supplementare in modo interamente gratuito. Sarà sempre possibile, invece, senza alcuna distinzione di tariffe, portare con sé una piccola borsa o zaino da sistemare sotto il sedile di fronte o nella cappelliera. Inoltre, resta sempre valida la gratuità del doppio bagaglio a mano per i viaggiatori dotati di un biglietto in fascia superiore.

Cosa cambia sui voli della compagnia EasyJet

Anche EasyJet ha deciso di uniformarsi agli standard adottati dalle altre compagnie aeree low cost. La policy aziendale finora prevede che i possessori di un titolo di viaggio basic possano portare in cabina soltanto una borsa di piccole dimensioni, da posizionare rigorosamente sotto il sedile di fronte o nella cappelliera. Soltanto ai viaggiatori muniti di un biglietto con tariffa superiore è consentito l'imbarco gratuito di una valigia a mano del peso massimo di 10 kg e di dimensioni pari a 55X40X20. Nelle prossime settimane, il bagaglio potrà essere imbarcato in cabina solo ed esclusivamente previo pagamento di un sovraprezzo. La tariffa varierà a seconda della tratta di percorrenza. Le nuove regole sono già entrate in vigore nel Regno Unito e, a partire dalle prossime settimane, saranno validi anche negli altri Paesi.