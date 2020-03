Armato di spray urticante, magrebino rapina 49enne

L'emergenza Coronavirus non ferma i fenomeni di criminalità per le strade: stavolta la notizia dell'ennesimo episodio di aggressione con rapina arriva da Vicenza, dove un 49enne del posto è stato assalito da un cittadino straniero che non ha esitato ad utilizzare lo spray urticante su di lui per sottrargli il telefono cellulare.

La vicenda, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificata durante la tarda serata di ieri, domenica 29 marzo, all'interno di un'area verde. La vittima stava camminando nel parco di Campo Marzo quando è stata avvicinata dall'extracomunitario, intenzionato ad impossessarsi di tutti gli oggetti di valore di cui era in possesso. Dopo aver bloccato il 49enne, il malvivente ha dunque estratto una bomboletta di spray al peperoncino per utilizzarla contro l'uomo e neutralizzarlo. Messo fuori combattimento il vicentino, lo straniero ha quindi potuto strappargli lo smartphone e fuggire rapidamente dal luogo. Con la vista offuscata ed in preda ai dolori a causa della sostanza irritante, il 49enne ha cominciato ad urlare per richiamare l'attenzione dei residenti, i quali hanno fortunatamente udito la richiesta d'aiuto della vittima. Compresa la situazione, alcuni abitanti della zona di contra' Mure Pallamaio hanno quindi provveduto a contattare le forze dell'ordine locali per segnalare quanto stava accadendo.

Sul posto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Vicenza, che hanno rintracciato il 49enne ed ascoltato il suo racconto. Soccorso dai militari, l'uomo ha spiegato di essere stato aggredito da un nordafricano che, dopo avergli spruzzato sul volto dello spray urticante era riuscito ad allontanarsi col suo cellulare. Da qui le operazioni di ricerca, conclusesi in breve tempo con il fermo del responsabile. Individuato mentre ancora si aggirava nei pressi del luogo dell'aggressione, lo straniero è stato immobilizzato e caricato su una “gazzella”. Tradotto negli uffici del comando provinciale di Vicenza per le pratiche di identificazione, il soggetto è risultato essere un 38enne di nazionalità marocchina, tale Youssef Fahmi, senza fissa dimora in Italia.

Trovato in possesso del telefono cellulare, successivamente restituito al legittimo proprietario, e della bomboletta di spray anti-aggressione, il magrebino è stato quindi dichiarato in arresto per rapina impropria ed accompagnato alla tenenza carabinieri di Montecchio Maggiore (Vicenza), dove ha passato la notte all'interno di una cella di sicurezza. Questa mattina Fahmi ha raggiunto il carcere di San Pio X, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria, come disposto dal pubblico ministero di turno. Nessuna grave conseguenza, invece, per la vittima della rapina.