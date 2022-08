Minacce e aggressioni al vicino di casa perché è napoletano

Il vicino è un napoletano e tanto basta per prenderlo di mira con angherie, minacce e aggressioni. Un 74enne originario di Bolzano ma residente in provincia di Frosinone, rischia di finire a processo davanti al giudice del tribunale del capoluogo ciociaro per minacce continuate e aggravate nei confronti del vicino di casa, un 58enne di Napoli.

Il trasloco e l'inizio delle angherie

Teatro della vicenda è un condominio nella città ciociara di Ferentino, dove un 58enne di Napoli ha traslocato qualche mese fa assieme alla moglie. La coppia ha preso un appartamento dove dirimpetto vive il 74enne, nato e cresciuto a Bolzano ma da anni residente in Ciociaria. L'uomo ha immediatamente etichettato la coppia di vicini come antipatica in quanto originaria del sud Italia. Nel giro di qualche giorno ogni motivo era buono per litigare. Dal posteggio delle auto in modo non regolare alle buste per la raccolta differenziata conferite in modo sbagliato, passando per ogni singola questione che di solito accade in un condominio, dai rumori agli eccessi quando si hanno ospiti.

Il bolzanese ha da subito iniziato ad apostrofare il campano come "terrone" , infuriandosi anche quando il gatto della coppia passeggiava davanti alla porta di casa sua. In una di queste liti, si legge nella denuncia presentata dal campano, il 74enne ha urlato: "Sporco napoletano, ti do fuoco alle macchine, o muoio io o muori tu in quanto non ho nulla da perdere" . Insulti e improperi non hanno risparmiato nemmeno la donna, che sarebbe stata accusata in più occasioni di essere una "di facili costumi" . Ma la coppia napoletana ha cercato di ignorare l'anziano vicino provando a passare sopra alle sue continue angherie. Questo fino a quanto l'ossessione stava per trasformarsi in vera e propria violenza. Infatti, come si evince dalla denuncia, un giorno l'anziano bolzanese, al culmine dell'ennesima lite, ha impugnato un bastone di ferro minacciando di picchiare il vicino napoletano. Il quale, a quel punto, non ha potuto far altro che andare a denunciare l'accaduto ai carabinieri.

Il pm chiede il rinvio a giudizio: il rischio dell'aggravante

Nei giorni scorsi il pm di Frosinone ha chiesto al tribunale il rinvio a giudizio del 74enne di Bolzano per le minacce continuate e aggravate. Il sospetto, appunto, è che a generare la rabbia dell'uomo ci siano le origini partenopee del vicino di casa. Insomma, razzismo territoriale.