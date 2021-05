"È un ufo al 100%". Il video che ribalta tutto

Gli appassionati di Ufo hanno ultimamente commentato in maniera entusiastica la diffusione sul web di un sorprendente filmato realizzato da una videocamera installata sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Il clip in questione immortala infatti un " oggetto volante luminoso ", subito identificato dai complottisti con un'astronave aliena, e tale video è stato realizzato durante un live streaming dell'SS HD Earth Viewing Experiment, ossia un'iziativa diretta a pubblicare in tempo reale direttamente dalla Stazione immagini ad alta definizione della Terra. Il clamore suscitato dal video incriminato si è aggiunto a quello già scatenato dalle rivelazioni fornite sugli Ufo dalle autorità Usa, che hanno ultimamente rilasciato video di avvistamenti di Ufo da parte dei piloti della Marina americana.

Il clip realizzato dalla videocamera dell'Iss durante l'Earth Viewing Experiment, pubblicato originariamente in Internet come parte dell'esperimento di osservazione della Terra in alta definizione, mostra un oggetto dalla forma triangolare con " quattro luci abbaglianti ", che viaggia nella galassia e vola oltre la Stazione Spaziale. Il video è stato subito analizzato dagli esperti del paranormale riuniti sotto l'account YouTube UFO Sightings Daily, che lo hanno certificato come " alieno al 100% ". Scott Waring, uno degli ufologi del gruppo citato, ha infatti affermato che l'oggetto luminoso ripreso dalla videocamera dell'Iss sarebbe senza ombra di dubbio di natura non-umana.

Egli ha quindi descritto le caratteristiche di quella navicella: " Questo oggetto ha quattro potenti aree luminose. Ogni angolo di esso è incandescente e anche il centro della parte anteriore è incandescente, il che presumo sia parte di una cabina di pilotaggio o parte della propulsione. È assolutamente strabiliante ... è un velivolo alieno ... credo che sia alieno al 100% ". Il fatto che quell'apparente navicella sia stata immortalata dall'apparecchiatura dell'Iss rende ancora più credibile, a detta di Waring, la teoria della natura extraterrestre del medesimo corpo luminoso: " Non possiamo ignorare i fatti che sono proprio di fronte a noi e questo è stato registrato dalla telecamera multimiliardaria sulla Stazione Spaziale Internazionale ".