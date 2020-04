Il Viminale avverte i prefetti: "C'è il rischio di gravi tensioni"

Il clima generato dall'emergenza Coronavirus che si sta abbattendo sul nostro Paese non è affatto positivo: alle difficoltà economiche delle imprese e del mondo del lavoro potrebbero seguire " gravi tensioni ". Questo l'avvertimento lanciato dal Viminale, che mette in guardia sulla possibile nascita non solo di " tipologie di delittuosità comune " ma anche di " focolai di espressione estremistica ". Un ulteriore rischio che si potrebbe correre è che nelle pieghe dei nuovi bisogni " si annidino perniciose opportunità per le organizzazioni criminali ". Perciò Luciana Lamorgese mediante una circolare ha invitato i prefetti a mettere in campo " una strategia complessiva di presidio della legalità ".

Al fine di pevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata sarà necessaria " un’attenta e accurata valutazione di tutti i possibili indicatori di rischio di condizionamento dei processi decisionali pubblici funzionali all’assegnazione degli appalti ". Il ministro dell'Interno ha inoltre sottolineato l'esigenza di " rafforzare la tutela dell’economia legale dagli appetiti criminali ", impedendo la formazione di qualsiasi spazio di agibilità che si potrebbe aprire " in questo contesto difficile e in quello che ci attende ". I prefetti dovranno pertanto lavorare per dare il massimo impulso " alle attività di ascolto, di dialogo e di confronto con gli attori istituzionali, i rappresentanti territoriali delle categorie produttive, delle parti sociali e del sistema finanziario e creditizio ".

La circolare

L'espansione degli interessi illeciti e criminali potrebbero trovare ampio spazio grazie ai fenomeni di disagio correlati a possibili difficoltà della ripresa economica e produttiva: tale pericolo riguarda " quelle realtà caratterizzate da un minor sviluppo e da già elevati livelli di disoccupazione ". Qui un eventuale aggravamento della situazione economica potrebbe rischiare di comportare " il ricorso a forme di 'sostegno' da parte delle organizzazioni criminali, che in tal modo mirano anche ad accrescere il consenso nei loro confronti ".