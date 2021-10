Violenta rissa tra indiani: un morto e 10 feriti

È di un morto e dieci feriti il tragico bilancio di una violenta rissa scoppiata la scorsa notte a Borgo Montello di Latina. Protagonisti in negativo della vicenda alcuni membri della comunità indiana della città, che si sono affrontati con bastoni e pistole nelle vicinanze dell'abitazione di uno dei coinvolti.

L'episodio si è verificato, per la precisione, in via Monfalcone, a breve distanza dalla discarica ed ha visto coinvolte decine di persone. Stando alle ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, giunti sul posto a seguito delle segnalazioni ricevute, gli stranieri si sarebbero affrontati utilizzando anche dei bastoni di ferro. Sarebbero stati, inoltre, esplosi alcuni colpi di pistola: non risulta, comunque, il ferimento tramite l'arma da fuoco di nessuno degli indiani coinvolti. Il bilancio del violento scontro è decisamente pesante: a perdere la vita, a causa delle lesioni riportate nella rissa, un uomo di 29 anni. Sono, inoltre, ben dieci gli individui rimasti feriti: questi, nessuno dei quali risulta in pericolo di vita, sono stati ricoverati in diversi ospedali della zona e dei comuni limitrofi.

All'allarme lanciato da alcuni residenti hanno risposto gli uomini della questura di Latina, tuttora impegnati nelle complesse indagini per ricostruire l'intera vicenda. La polizia scientifica, che sta collaborando con gli agenti della Squadra mobile, ha recintato la zona per raccogliere delle prove: al momento sarebbero stati sequestrati alcuni bastoni tubolari in ferro utilizzati dai partecipanti, oltre a tre bossoli esplosi dall'arma da fuoco.