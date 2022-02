Violenza sul bus: contro l'autista vola un estintore

L'autobus viaggiava al massimo della capienza, come spesso accade sulle tratte più frequentate delle principali città. Passeggeri ovunque: seduti e in piedi. Scene di ordinaria quotidianità urbana. A un tratto, però,a qualcuno sono saltati i nervi ed è scattata la violenza. Quella avvenuta nelle scorse ore sulla linea 389 dei bus Palermo-Monreale è stata una aggressione in piena regola. L'autista dell'Amat che guidava il mezzo è stato assalito da alcuni passaggeri, dopo che aveva fatto notare loro di aver superato la cordicella di sicurezza posta vicino al conducente. L'episodio, ripreso in un video, è finito sui social, suscitando scalpore.

Nel filmato si vede l'autista in piedi, mentre discute con alcuni passeggeri. Uno di questi, con uno scatto fulmineo, si avvicina al posto di guida e sferra uno schiaffo al conducente. La situazione degenera. Iniziano le urla e gli insulti, poi altri viaggiatori si uniscono all'aggressione. Contro il vetro che delimita lo spazio dell'autista vengono tirati dei pugni. " Sei un cornuto! Pezzo di m... ", esclama uno dei passeggeri rivolgendosi al dipendente dell'Amat. La tensione cresce e contro l'autista viene pure lanciato un estintore. Qualcuno intima agli assalitori di calmarsi, ma serve a poco. La scena viene immortalata da uno smartphone, ma anche dalle telecamere di sicurezza di a bordo del mezzo.

Le immagini lasciano poco spazio alle interpretazioni e molto, invece, al biasimo. Il video, diventato virale, provoca ferme posizioni di condanna, a cominciare da quella dell'azienda municipalizzata che si occupa del trasporto pubblico. " Queste aggressioni sono intollerabili. Abbiamo estrapolato le immagini e sono a disposizione delle forze dell'ordine ", hanno fatto sapere dall'Amat, comunicando che il conducente aggredito presenterà denuncia. Il vicepresidente dell'Azienda siciliana Trasporti, Eusebio Dalì, ha parlato di " gesto vile ", mentre il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha espresso " solidarietà e vicinanza " al lavoratore assalito. Come scontato che fosse.