La virologa Capua ribalta le cifre: "Ecco la verità sui contagi"

“ I contagiati sono molti di più dei circa 2 mila dichiarati. Forse anche oltre 100 volte tanto ”. L’allarme viene lanciato da Ilaria Capua, la virologa a capo dello One Health Center of Excellence dell’Università della Florida.

L’ex deputata sottolinea quanto sia importante tutelare le persone anziane per evitare un aumento degli ammalati e un probabile collasso del sistema sanitario. Come sottolineato dalla virologa, gli anziani rientrano nelle categorie a rischio allo stesso modo dei pazienti con patologie croniche e quindi vanno tutelati al massimo. Inoltre, occorre scongiurare un effetto domino in quanto non tutta la sanità del nostro Paese è in grado di affrontare l’emergenza come la Lombardia.

Sui numeri del coronavirus, perché c’è questa differenza tra persone contagiate e casi dichiarati? Capua spiega che “ i test più usati individuano il virus e non gli anticorpi. Di conseguenza non sappiamo quanti siano gli infetti, contando sia i sintomatici sia gli asintomatici ”. Quest’ultima categoria è rappresentata dagli individui che hanno contratto il virus e in questo momento sono immunizzati, ha precisato la virologa. In particolare, sono le persone guarite oppure quelle colpite da un’infezione leggera, che quindi può non essere sottoposta a un controllo medico. “ Il numero totale, e reale, di queste persone è essenziale per fare qualsiasi tipo di previsione accurata - continua Capua -. Sono altrettanti semafori rossi, che tendono a bloccare la circolazione del virus. Sapere esattamente quanti sono questi individui ci permette di capire a che punto siamo con la curva epidemica ”.

Secondo la scienziata, le misure di prevenzione contro il virus sono “ ragionevoli ” in quanto alleviano il contagio. “ Così il virus si diffonde alla spicciolata, anziché di colpo - prosegue la virologa in un'intervista alla Stampa -. Siamo noi a controllare i tempi che altrimenti ci imporrebbe la biologia: il virus galopperebbe ”. Capua ribadisce l’importanza di ridurre la diffusione dell’epidemia, poi una volta arrivata l’estate la situazione potrebbe migliorare perché il virus soffre il caldo e la sua circolazione sarà più difficile.