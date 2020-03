Virus, autorizzati in Italia ​gli antimalarici e anti Hiv

Sono stati autorizzati in Italia i farmaci antimalarici a base di clorochina. Ora, i medici potranno usarli per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19, nel tentativo di sconfiggere il virus. Non solo. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha infatti dato il via libera anche all'uso delle combinazioni dei farmaci anti Aids lopinavir/ritonavir con danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir.

Ieri, il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, aveva annunciato al Circo Massimo, programma in onda su Radio Capital, l'autorizzazione all'uso dei farmaci: " Libereremo la possibilità per i medici di famiglia di prescrivere farmaci anti Aids a brev e- aveva annunciato- Però su alcuni farmaci serve cautela, ad esempio per gli antimalarici come la clorochina, hanno anche alcuni rischi non piccoli e la loro prescrizione di massa va considerata con cautela ", ha aggiunto.