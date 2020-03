Virus, chiude per la prima volta nella storia il santuario di Lourdes

Per la prima volta nella sua storia, il santuario di Lourdes ha chiuso ai suoi fedeli "per un certo periodo di tempo", a causa della diffusione del coronavirus. A comunicarlo, su Twitter, il giorno dopo l'intervento televisivo diretto alla nazione del presidente Emmanuel Macron, è il rettore del santuario francese, monsignor Olivier Ribadeau Dumas. Il motivo della chiusura è, ovviamente, legato ai nuovi provvedimenti (partiti nel mezzogiorno di oggi) per il contenimento del contagio da Covid-19.

Ds une heure recommence la prière continue à la grotte de @lourdes_france. Pour la première fois de son histoire, le sanctuaire va fermer ses portes pour un certain temps. Priez avec nous pendant la neuvaine à l’Immaculée https://t.co/rggbg3SXUL #COVID2019 #PrayForTheWorld — O.RIBADEAU DUMAS (@ORDUMAS) March 17, 2020

In base alle prime informazioni e alle comunicazioni diffuse dalla direzione del santuario, i 30 cappellani del santuario oggi inizieranno " nove giorni di preghiere speciali per il mondo dalla Grotta delle Apparizioni ", che saranno trasmesse in diretta dalla televisione cattolica. Il rettore Ribadeau Dumas avrebbe anche chiesto ai fedeli di partecipare, in totale sicurezza, via streaming. Il santuario cristiano, situato in una cittadina nel sud-ovest della Francia, ogni anno è meta di diversi milioni di persone, che si recano in quel luogo per pregare e chiedere una grazia. La Conferenza episcopale francese, soltanto pochi giorni fa, aveva già cancellato tutte le sessioni, le riunioni e le assemblee previste nei prossimi mesi, proprio in relazione a questa emergenza sanitaria.

Il discorso di Macron

Proprio ieri, nel discorso in televisione rivolto ai francesi, Macron aveva parlato di una "guerra". Con 5mila contagiati e 127 morti, la Francia, poche ore fa, ha visto crescere il numero dei contagi. E in questo giorno, il Paese ha visto chiudere bar, scuola, ristoranti e negozi, seguendo il "modello italiano", attuato qui nelle scorse settimane. Sarebbero state rinviate tutte le riforme, a cominciare da quella delle pensioni e persino il secondo turno delle elezioni comunali (dopo un alto numero di astenuti).

Le misure francesi

E così anche il santuario di Lourdes si è adeguato alle misure disposte dal governo: per i prossimi 15 giorni, infatti, anche gli spostamenti dei francesi risulteranno "fortemente ridotti", così come saranno proibiti gli assembramenti e le riunioni tra persone (compresi amici e familiari), per la necessità di ridurre i contatti sociali. Come in Italia, anche gli spostamenti dei francesi subiranno delle modifiche e saranno consentiti soltanto quelli indispensabili ed essenziali.