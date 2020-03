Virus, a New York e Los Angeles chiudono i locali. Stop anche ai casinò di Las Vegas

Il coronavirus ferma anche New York. Abbassate le saracinesche di ristoranti, bar e locali, a causa della pandemia di Covid-19, che ha colpito tutto il mondo.

Ad annunciare la chusura, a partire da domani alle 9.00, è stato il sindaco della Grande mela, Bill de Blasio, chiedendo alla popolazione "sacrifici", per fermare il contagio. Da domani " devono chiudere " i locali notturni, i cinema e i teatri e ai ristoranti sarà permesso di effettuare solo consegne d'asporto o a domicilio. " Non è una decisione che ho preso a cuor leggero - ha spiegato il sindaco- Ma la nostra città fa i conti con una minaccia senza precedenti ". De Blasio aveva già annunciato la chiusura delle scuole a New York, da oggi fino ad almeno il 20 aprile. " Sono estremamente preoccupato dalla rapidità con cui questo virus si sta propagando - aveva detto de Blasio- è tempo di prendere misure drammatiche ". E aveva aggiunto: " È una decisione che prendo dolorosamente ".

Il governatore dello Stato di Washington, Jay Inslee, ha annunciato anche la firma " domani dello stato d'emergenza " a causa " dell'esplosione della Covid-19 nel nostro Stato e nel mondo ". Per questo è stata disposta la chiusura " temporanea " di ristoranti, bar e locali. Vietati anche gli eventi con oltre 50 persone.

Stretta anche a Los Angeles, che dispone la chiusura di bar, ristoranti e locali notturni, a causa dell'emergenza coronavirus. Il sindaco Eric Garcetti ha annunciato che le misure resteranno in vigore fino al 31 marzo. Permesse le consegne a domicilio e le richieste di asporto. " La mia priorità è proteggervi ", ha detto il primo cittadino.

These are the emergency steps we are taking to help prevent the spread of COVID-19 & protect people across LA, effective at midnight tonight. This isn’t easy & I don't make this decision lightly. We will do everything we can to help businesses & workers impacted during this time. pic.twitter.com/FAAOcRBDn7