Virus, uno studio cinese conferma utilità di tocilizumab: "È efficace"

Il tocilizumab potrebbe essere effettivamente indicato nella cura contro il coronavirus. A dichiararlo è stato uno studio cinese, in fase di pre-pubblicazione, che ha definito il farmaco anti-artrite reumatoide contro il coronavirus, la cui sperimentazione in Italia è stata avviata a Napoli nelle scorse settimane, un medicinale "efficace". Secondo quanto riportato da Leggo, infatti, per la ricerca dell'Anhui Provincial Hospital e dell'ospedale Anhui Fuyang, il tocilizumab potrebbe essere un trattamento valido.

Tutti i miglioramenti

Lo studio cinese avrebbe anlizzato lo stato di salute dei pazienti che si trovavano in condizioni gravi o critiche e che sono stati sottoposti a tocilizumab, in aggiunta alla terapia quotidiana tra il 5 e il 14 febbraio. In pochi giorni, come spiegato dagli scienziati cinesi, la temperatura corporea sarebbe tornata alla normalità e gli altri sintomi legati al Covid-19 sarebbero migliorati notevolmente. Quindici dei venti pazienti, cioè il 75% di loro, avrebbero ridotto l'assunzione di ossigeno e uno di questi non avrebbe avuto più bisogno dell'ossigenoterapia.

Le analisi

Secondo quanto riportato dal quotidiano, inoltre, le tac avrebbero dimostrato che l'opacità della lesione polmonare sarebbe stata assorbita in 19 pazienti (il 90,5% dei casi totali) e la percentuale dei linfociti nel sangue, che era diminuita nell'85% dei pazienti prima del trattamenti, sarebbe tornata a parametri normali nel 52,6% al quinto giorno di cure. La proteina C-reattiva, che era stata registrata sopra i limiti, è diminuita significativamente nell'84,2% dei pazienti.

I (buoni) risultati