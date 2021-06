"È stata dura". Vittorio Sgarbi ha sconfitto il tumore

Vittorio Sgarbi ha scelto di affidare ai social l'annuncio di avvenuta sconfitta del tumore. " È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene ", con queste parole il critico d'arte ha dato la bella notizia ai suoi tantissimi follower, che negli ultimi mesi erano stati in apprensione per le sue condizioni di salute. Vittorio Sgarbi in più di un'occasione ha parlato pubblicamente del tumore e l'ha sempre fatto con realismo e senza mai lasciar trasparire sconforto. Le cure hanno avuto il loro effetto e ora l'onorevole può pensare con più serenità alla sua candidatura come sindaco di Roma.

" Ringrazio quanti si sono presi cura di me (non faccio nomi perché l’elenco sarebbe lungo) e in particolare i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia dell’ospedale Regina Elena di Roma ", ha scritto Vittorio Sgarbi nel suo messaggio social. È un post diverso rispetto a quelli che solitamente scrive l'irruento parlamentare, che stavolta ha scelto di lasciare da parte la sua scorza più ruvida per mostrare tutta la sua riconoscenza a chiunque, in questi mesi, hasaputo stargli vicino, soprattutto " chi, ogni giorno, sta al mio fianco e fa i conti con i miei 'sgarbi' ".

Un commento in cui Vittorio Sgarbi si lascia andare ad alcune confessioni personali in merito alla malattia, attraversata in silenzio, che l'onorevole ha deciso di rendere note per incoraggiare gli altri malati a non darsi per vinti. " Ho provato la sofferenza fisica di chi combatte questo male, ma voglio dire che dal cancro si può guarire. Per questo, a chi sta affrontando una sfida come questa, dico: resistere, resistere, resistere! In culo alla balena. E alle capre ", ha concluso il critico d'arte con ironia, dote che non ha mai perso e che è riuscito a far emergere anche nei giorni più complessi con i suoi interventi social, televisivi e radiofonici.

Come questo tipo di malattia impone, anche Vittorio Sgarbi si è dovuto sottoporre a estenuanti cicli di cure, necessari per combattere il tumore. Nonostante questo, la sua presenza in tv e in radio non si è mai diradata e i suoi interventi sono stati sempre puntuali e apprezzati dal pubblico e dai suoi interlocutori. Certo, di tanto in tanto è apparso provato ma non ha comunque mai voluto rinunciare a dire la sua e a esprimere il suo pensiero nel modo in cui ha sempre fatto, senza filtri e con schiettezza.