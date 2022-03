"Vladimiro Guadagno l'intruso". Polemica su Luxuria all'evento sulla festa della donna

Nonostante i venti di guerra soffino impetuosi sull'Europa da oltre una settimana, si prova a non lasciarsi spaventare dalla minaccia russa e di mantenere una normale quotidianità al netto dei limiti imposti dal coronavirus. Questo significa che, dopo due anni, si tornerà a celebrare la giornata della donna con eventi, in molti casi culturali, che si terranno in tantissime città del Paese. Diversi eventi sono previsti anche in Brianza, dove a Vimercate è in programma anche un incontro con Vladimir Luxuria, che il 2 marzo prenderà parte a una tavola rotonda organizzata presso la biblioteca civica.

Tante le proteste per la presenza dell'ex parlamentare e attivista per i diritti della comunità Lgbtq+ nel corso di un incontro organizzato nell'ambito della festa della donna. A colpire maggiormente l'opinione pubblica è stato soprattutto lo striscione affisso nella cittadina brianzola contro Vladimir Luxuria, rivendicato su Facebook da un post pubblicato dal Movimento nazionale Lombardia. " 08/03 Festa della Donna, Wladimiro Guadagno l'intruso ", si legge nel lenzuolo fuori dalla biblioteca civica.

Il Movimento nazionale, nel suo post, scrive: " Con questo striscione affisso a Vimercate (MB) dai militanti brianzoli del Movimento Nazionale hanno rimarcato l'inutilità della presenza di un personaggio che non rappresenta il mondo femminile. Ancora una volta le lobbies LGBQT forzano la mano tentando di monopolizzare un giorno importante come la festa della Donna ".

Quindi, nel post di rivendicazione, aggiungono: " A noi interessano le storie quotidiane di donne che subiscono violenze domestiche, stupri, maltrattamenti, stalking, vessazioni nel mondo del lavoro. Invitiamo Wladimiro Guadagno e il suo circo a non partecipare ad una festa così importante solo per attirare i riflettori su di sé, sviando i veri problemi della Donna ". Il post si conclude con " un augurio sincero e profondo a tutte le donne italiane ".

Lo striscione è stato prontamente rimosso dall'inferriata sulla quale era stato affisso ma per il momento né l'organizzazione e nemmeno Valdimir Luxuria hanno commentato l'accaduto, preferendo trincerarsi nel silenzio. Probabilmente verrà fatto un cenno a quanto accaduto durante l'incontro, incentrato sul transfemminismo e le lotte delle donne. Parteciperanno anche Oscar Innaurato e Chiara Andreotti.