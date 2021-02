"Voi chi? Io non sono Travaglio", è rissa tra Di Pietro e Peter Gomez

In questi giorni i nervi sono tesi, tesissimi. A più livelli, l'uscita di scena di Giuseppe Conte in maniera così rocambolesca ha dato molto fastidio e anche dalle parti de Il fatto quotidiano la situazione non è particolarmente serena. Marco Travaglio è pressoché sparito dai radar dopo mesi in cui era quasi onnipresente in tv a difendere il governo di Giuseppe Conte. È tornato, invece, in video Peter Gomez che su La7 ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Antonio Di Pietro proprio sulle posizioni assunte dalla testata di cui lui è direttore per quanto concerne il web.

Tutto è nato da una domanda dell'ex magistrato: " Perché non vi va bene Draghi? ". Una domanda legittima alla luce della strenua difesa adottata dal quotidiano di Marco Travaglio nei confronti di Giuseppe Conte e del suo governo, e dalla quale però Peter Gomez si è voluto dissociare: " Io non sono Marco Travaglio, dirigo ilfattoquotidiano.it. E non sono nemmeno un grillino. Quindi questro plurale per favore te lo eviti. Non sono iscritto al Movimento 5 Stelle, che alle ultime elezioni ho votato solo in una Camera, perché nell'altra ho votato +Europa, com'è noto. Pertanto questo 'voi' te lo eviti ". Il tutto è accaduto a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino.