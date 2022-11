Vortice autunnale, piogge e nevicate: cosa succederà nel week end

Finalmente è autunno: un vortice mediteranneo è in azione dalle scorse ore sul nostro Paese provocando una fase di maltempo che si estenderà per tutto il fine settimana. Piogge, acquazzoni e nevicate si abbatteranno da nord a sud con tempistiche diverse fino a domenica.

Il meteo di oggi

Come mostrano le immagini del satellite, un'intensa perturbazione sta interessando il Triveneto, le regioni centrali e progressivamente si sta estendendo anche verso Sud e Sicilia. La giornata di venerdì vedrà piogge più intense soprattutto sulle aree tirreniche con accumuli anche di 80-100 mm. Se in una prima fase i termometri segneranno ancora temperature miti, con l'arrivo del fronte freddo assisteremo a un importante calo termico che si farà sentire soprattutto durante il fine settimana con cali anche di 8-10 gradi rispetto ai giorni scorsi. Non dimentichiamoci dei temporali che colpiranno la Sardegna e le aree del basso tirreno.

Cosa accadrà sabato

Gli esperti de IlMeteo.it spiegano che nelle prime ore di sabato 5 novembre le piogge interesseranno ancora il Nord-Est ma anche tutte le regioni centro-meridionali (Isole comprese) con forti temporali a causa del contrasto tra la mitezza del mare e l'aria fredda in quota. Le aree più a rischio nubifragi sono Abruzzo, Molise, Puglia e le zone tirreniche di Campania, Calabria e Sicilia. In questa fase avremo il vero calo termico che riporterà la neve sulle Alpi, specie quelle centro-orientali, a partire dai 1.200 metri di quota e sulle vette più alte dell'Appennino centro-settentrionale.

Cosa accadrà domenica

Il vortice di maltempo allenterà la presa da domenica quando i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi al Nord e sulle aree tirreniche centro-settentrionali; tante nubi e ancora piogge, temporali e qualche grandinata sul resto d'Italia dove il miglioramento arriverà soltanto in serata. Il risveglio sarà molto freddo per gli abitanti delle città settentrionali con minime tutte ad una cifra e valori intorno a- 5-6°C. Questa sventagliata di piogge, laddove non creeranno problemi come accaduto ieri a Ostia colpita da un nubifragio, riporteranno una ventata d'ossigeno dopo settimane di sole, caldo e temperature costantemente sopra le medie del periodo.

La tendenza a medio-termine

Dalla settimana prossima, però, ecco che l'alta pressione ha intenzione di tornare sul nostro Paese riportando condizioni di stabilità atmosferica e un nuovo aumento termico. La perturbazione di adesso, infatti, non sarà da considerare come una vera svolta autunnale ma soltanto una parentesi tra anticicloni che ormai si susseguono senza soluzione di continuità. Trattandosi di una tendenza, comunque, andrà confermata o smentita con i prossimi aggiornamenti.