Il gelo russo è arrivato: chi avrà il weekend rovinato

Fine settimana con il gelo russo in arrivo da est: è quanto prospettano i modelli matematici con la previsione di un'ondata d'aria fredda molto incisiva che colpirà più direttamente il Centro-Sud con nevicate anche su coste e pianure.

Cosa accadrà nel week end

L'alta pressione delle Azzorre presente nel nostro Paese ha ormai le ore contate: come avviene nel periodo invernale, una sua elevazione nel cuore dell'Europa centrale darà il via, dal suo fianco destro, alla discesa di aria gelida che dall'Europa orientale si muoverà verso i Balcani per poi entrare dalla Porta della Bora nel mar Adriatico. Ecco perché gli esperti prevedono nevicate a quote anche pianeggianti e sulle coste del comparto adriatico centro-meridionale e sul versante ionico di Puglia, Calabria e Sicilia nella giornata di domenica. Molto freddo ma clima asciutto al Nord e sul versante tirrenico con nebbie in Valpadana e cieli sereni ma molto freddo altrove. Dove nevicherà? In base all'intensità dei fenomeni, i fiocchi bianchi potrebbero toccare anche le zone costiere e di pianura di Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e a bassissima quota su Campania, Calabria e Sicilia.

Crollo delle temperature

Ma le condizioni meteo cambieranno già da sabato quando la massa gelida si avvicinerà gradualmente nel nostro Paese. Il picco del gelo, come detto, sarà per domenica 19 dicembre quando al Nord le temperature massime non saranno superiori agli 0 gradi specialmente sulle zone dove insisteranno le nebbie anche durante le ore centrali della giornata. Molto freddo anche sul resto d'Italia con le regioni centrali, specie le adriatiche, che non andranno oltre i 7/8°C durante il giorno e soltanto di poco superiori al Sud e sulla Sicilia.

La sensazione di gelo sarà acuita dal wind chill, ovvero dai venti forti da nord che accentueranno la sensazione di freddo percepita dal nostro corpo: ecco perché, anche in presenza di temperature sopra lo zero, percepiremo una temperatura molto più bassa di quella reale.

Natale gelido?

Le ultime elaborazioni dei modelli matematici propendono per un periodo natalizio gelido su quasi tutta Italia e nevicate in pianura anche al Nord: quello del fine settimana, infatti, potrebbe non essere che l'antipasto di un'irruzione gelida ancora più forte e incisiva. Dal momento che si tratta di proiezioni a medio termine sono passibili di cambiamenti anche importanti, è per questo motivo che al momento è impossibile stilare una previsione ma soltanto una linea di tendenza. Sarà necessario, dunque, attendere ulteriori aggiornamenti.