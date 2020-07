Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano

Alex Zanardi è stato trasferito al San Raffaele di Milano: lo ha reso noto in un comunicato Claudio Zanon, direttore sanitario dell’Ospedale Valduce, struttura a capo di Villa Beretta, il centro di riabilitazione che ha accolto Zanardi nella giornata di martedì.

Ricoverato in terapia intensiva dopo il terribile incidente dello scorso 19 giugno, in seguito alla graduale riduzione della sedazione e ai successivi riscontri positivi, l'ex pilota era stato trasferito dal Policlinico Le Scotte di Siena a Villa Beretta, un centro riabilitativo d’eccellenza nel Lecchese. Nelle ultime ore ''l'instabilità delle condizioni cliniche" ha costretto il campione bolognese ad un nuovo trasferimento, stavolta presso il reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano.

Il comunicato

"In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all'Ospedale Valduce, dove il paziente era degente dal 21 luglio, e gli specialisti di riferimento, è stato disposto il trasferimento dello stesso, con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano" precisando che "non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso".

''Alex ora deve scalare l'Himalaya''

In ambulanza Zanardi è arrivato a Villa Beretta, in pochi ne erano al corrente e per fortuna, pochi curiosi e un paio di telecamere. Parlando con La Gazzetta dello Sport Luca Poli, il cappellano della struttura, ha raccontato le sue impressioni: ''Alex è cosciente un po’ si e un po’ no, a momenti. Speriamo, perché quell’uomo è un simbolo. Dopo il viaggio era molto stanco. L’ho visto per poco tempo e credo avesse tutto il diritto di essere provato da un viaggio del genere. Quando uno è così stanco non ha voglia di tenere gli occhi aperti, cerca di stare un po’ assopito. No, non mi ha stretto la mano. Sono stato un po’ lontano perché per il momento siamo pregati non avvicinare i pazienti. Quell’uomo ha una vitalità incredibile ed è fortunato perché ha una bella famiglia''.