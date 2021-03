La gaffe di Zingaretti: posta la foto di Mattarella, ma non vede "l'intruso"

La foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che attende il suo turno all’ospedale Spallanzani di Roma per ricevere la dose del vaccino anti Covid-19 ha fatto il giro dei social network. Il gesto da cittadino comune del capo dello Stato, il quale ha preferito evitare scorciatoie e privilegi, immortalato in una foto, è diventato virale. In tanti, compresi diversi esponenti di spicco della politica italiana, hanno postato sui loro profili Facebook e Instagram l’immagine di Mattarella seduto su una poltrona, insieme ad altri cittadini, in attesa della somministrazione dell’antidoto contro il Coronavirus.

Anche il segretario dimissionario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha voluto rendere omaggio al presidente della Repubblica pubblicando la foto, sia su Facebook sia su Instagram, accompagnata dalla seguente didascalia: “Una potente immagine di voglia di normalità, di vita, di riscatto per l’Italia. Vaccinare, vaccinare, vaccinare. Lavoriamo per la speranza. Grazie Presidente!” . Una bella frase, nulla da eccepire, ma che accompagnava una foto ritoccata, una di quelle satiriche che girano sui social. Il meme postato sui profili di Zingaretti ritrae nella sala dell’ospedale anche Bernie Sanders, nella ormai famosa postura assunta durante il giuramento del Presidente americano Joe Biden.

I social media manager del segretario dimissionario del Pd, come riporta il quotidiano Open, hanno fatto un po’ di confusione, tanto è vero che l’immagine è stata immediatamente rimossa da Instagram e modificata su Facebook. Open, infatti, riporta la cronologia delle modifiche del post pubblicato alle ore 14.35, dove si nota la sostituzione dell’immagine alle ore 15.02 di ieri pomeriggio. Intanto, le fotografie ritoccate di Bernie Sanders “intrufolato” allo Spallanzani e ritratto in luoghi diversi nell'immagine originale del presidente Mattarella si moltiplicano, ma ciò non giustifica l’errore pacchiano compiuto dai responsabili della comunicazione social di Zingaretti.

Non è certo un buon momento per il segretario dimissionario del Pd, impegnato in una dura battaglia all’interno del suo partito. A pesare sulla scelta di Zingaretti c’è il fallimento del Conte ter, su cui l’ex segretario si era spinto fortemente, che ha riacceso le lotte tra le correnti. Il gesto del segretario ha messo i democratici nelle condizioni di dover cercare un nuovo leader che sappia da un lato tenere insieme le anime del partito e dall’altro riavviare il dialogo con i territori.