Zio fa fumare una sigaretta alla nipotina di tre anni: le immagini choc

Uno zio ha acceso una sigaretta alla sua nipotina di soli tre anni. Come se non bastasse, ha trovato il gesto così divertente, tanto da farsi riprendere e postare poi il video su Instagram. Naturalmente le immagini girate hanno fatto scalpore e hanno suscitato l'indignazione degli altri navigatori del web che hanno visto il filmato. Infatti, una volta che il video è finito sui social, sono stati subito allertati i servizi sociali. L'uomo è stato riconosciuto: i servizi sociali sono stati in grado di individuare il responsabile e farlo arrestare.

Zio accende una sigaretta alla nipotina di 5 anni

Come riportato da Dagospia, il fatto è avvenuto in Turchia, precisamente nella provincia di Mardin, nel sud-est del Paese. Nelle immagini sotto accusa si vede una bambina piccola, di tre anni di età, seduta su un tavolo, che viene avvicinata da suo zio con in mano un accendino e una sigaretta. L’uomo le mette la sigaretta in bocca e poco dopo l’accende, mentre ride divertito per il folle gesto appena compiuto. Successivamente lo zio ha avuto anche la brillante idea di condividere il filmato sui social.

L'uomo è stato denunciato e arrestato

Ovviamente, il video in questione ha suscitato l’indignazione e l’orrore di molti utenti che hanno segnalato il fatto ai servizi sociali. Questi, subito intervenuti, sono riusciti a individuare il responsabile e a denunciarlo alle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso si tratta di Mehmet Kizilcinar. L’uomo è stato immediatamente arrestato dalla polizia. Come ha fatto sapere la Cnn turca, il filmato incriminato sarebbe stato divulgato anche durante un'altra diretta video sempre sui social.

Non è la prima volta che avviene un fatto del genere. Di qualche anno fa l’episodio che vede protagonista un bambino indiano di 5 anni che era arrivato a fumare 40 sigarette al giorno. Era diventato l’attrazione del paese. Con molti sacrifici Ardi, questo il suo nome, era infine riuscito a smettere, ingrassando però molti chili, ben 52. Un notevole peso rispetto agli altri suoi coetanei. In India vi sono oltre mezzo milione di bambini che fumano sigarette. Purtroppo in molti casi gli adulti, che dovrebbero vigilare sui minori, sono invece i primi a trovare la cosa divertente e a postare racconti e immagini su internet.