Cucina Triennale e anche serale: il risotto diventa comunitario

Cucina Triennale amplia la propria offerta serale e, a poco più di un anno dall'inaugurazione del ristorante al piano parco dell'istituzione museale, che si avvale della proposta gastronomica firmata da T'a Milano di Tancredi e Alberto Alemagna, introduce una formula pensata per accompagnare il pubblico dalle 18 alle 22. Affacciato sul giardino e con ingresso diretto dal Parco Sempione, lo spazio rafforza il proprio ruolo di punto di incontro anche dopo l'orario delle mostre per integrare l'esperienza di visita. Triennale Milano conta anche su un altro ristorante più elevato sia come altezza sia come livello gastronomico: Innocenti Evasioni Terrazza Triennale dello chef Tommaso Arrigoni, advisor per il food and beverage di Triennale.

Il nuovo menu ruota attorno al tema della condivisione e propone una selezione di specialità ispirate alla tradizione italiana, con un equilibrio tra cucina milanese e richiami ad altre regioni. Il momento simbolo della serata è "Happy Rice!", il risotto alla milanese mantecato a vista e servito ogni giorno alle 19,30 come gesto di accoglienza. Lo stesso risotto viene reinterpretato anche in leggere cialde soffiate, affiancate da classici lombardi come insalata russa e giardiniera, oltre che da salumi, gorgonzola con mascarpone, noci e sedano, pane carasau, focaccia, pane e grissini fatti in casa. Accanto all'aperitivo trovano spazio piatti alla carta come Vitello tonnato, Mondeghili con maionese al sugo di carne, Cotoletta a cubi con rucola, pomodorini e grana, Parmigiana di melanzane e pane.

Le novità riguardano anche l'immagine del locale, con le nuove divise del personale firmate dalla designer Alessandra Facchinetti nell'ambito del progetto di uniform identity dell'istituzione.

Va avanti anche il progetto dei prodotti a marchio Cucina Triennale: ai cioccolati e ai dolci realizzati con T'a Milano si aggiunge la collaborazione con il gruppo Consorcio, storica azienda di conserve ittiche premium.