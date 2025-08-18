A caccia della birra Puddu, quella sarda dal carattere forte

Si diceva che bevendo birra si campa cent'anni. Chissà se è vero o è stata solo una trovata pubblicitaria, magari ricavata dall'editto di purezza pubblicato in Baviera nel 1516. Nel dubbio si può versare quella che, con una torre medievale nell'etichetta e un cuore che affondate nella pianura del Campidano, baricentro della Sardegna, mostra con orgoglio la sua personalità nel marchio di fabbrica: «Sarda di carattere». Un impegno notevole, pensando quello di chi è nato nell'isola. E quindi ecco la birra Puddu (info@birrapuddu.it 39.379.2765548) prodotta a Oristano che si affaccia sul Mar di Sardegna, a nord delle incantevoli spiagge di Piscinas. Negli anni '60 spopolava, ma poi aveva conosciuto l'oblio e dopo oltre mezzo secolo, esattamente nel 2021, il mastro birraio Mauro Fanari, assieme a Fabio Porcu e Giuseppe Carrus (super esperto di vini e volto televisivo per l'enogastronomia), hanno deciso di far rivivere il marchio costituendo anche un luogo d'incontro e degustazione: Casa Puddu, meta bella e golosa per chi in vacanza o lavoro transitasse da quelle parti. Fanari e sodali stanno mettendo una cura speciale in tutte le fasi produttive che durano almeno un mese: particolarmente nel cuore del processo, quando avvengono fermentazione e maturazione a freddo senza il ricorso a filtrazioni o pastorizzazioni. Da queste lente lavorazioni artigianali nascono poche tipologie di prodotto, ma di indiscutibile successo anche guardando ai riconoscimenti nazionali (Slow Food oltre ai concorsi di Rimini e Perugia) e internazionali (Belgio, Norimberga, Barcellona). Da provare le birre in bottiglia Ipa (fruttata con note di arancia e ananas, bel carattere amaro in bocca con abbondante luppolo e una bella schiuma pannosa) e Porter (nera d'aspetto con note di cioccolato, liquirizia e caffè, ottimo equilibrio tra dolce e amaro, schiuma marrone molto densa). In lattina Mango Ipa (note tropicali di mango e papaia con sfumature di arancio, morbida ed avvolgente).Il carattere, dunque, non è solo nell'etichetta; la personalità alle birre Puddu non manca, ma anche purezza e fragranza prendono un sorso dopo l'altro, sia pasteggiando che conversando con gli amici. Ora non resta che cercarla, magari anche in alcuni selezionati locali di Milano e della Lombardia.
A caccia della birra Puddu, quella sarda dal carattere forte
Da queste lente lavorazioni artigianali nascono poche tipologie di prodotto, ma di indiscutibile successo anche guardando ai riconoscimenti nazionali
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.