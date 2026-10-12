I tartufi “Savini” e la wine night autunno Eataly

Il lusso a portata di mano. E portafoglio. Una grattata (abbondante) di tartufo sulla pasta fresca fatta a mano e cucinata al bancone (nella foto) e un buon bicchiere di vino. L’autunno porta a Milano l’apertura di un corner «Savini», storica azienda toscana attiva dal 1920 nella raccolta e nella trasformazione del prestigioso compagno dei rossi di carattere. «Pasta & Tartufo» è al primo piano di Eataly Smeraldo in Piazza XXV Aprile e ogni ora è buona, dalle 8 alle 23. Un nuovo passo, dopo il bistrot e bottega Casa Savini Tartufi, in via Cusani che promette di trasformare il banco della pasta fresca in un format che unisce produzione, vendita e racconto nei diversi momenti della giornata: dal banco fresco e take-away ai piatti espressi per il pranzo, fino a una selezione retail disponibile tutto il giorno. «Vogliamo portare a Milano il nostro modo di raccontare il tartufo: un prodotto che dalla raccolta arriva dritto al piatto, in un formato pensato per essere vissuto ogni giorno», racconta Cristiano Savini, che guida l’azienda insieme alla sorella Romina. Tra le prime proposte, grandi classici come il Tagliolino al tartufo fresco, le Uova al tegamino e la Tartare si affiancano a paste fresche al pomodoro, pesto, carbonara, ragù bianco, ravioli burro e salvia e plin al sugo d’arrosto, oltre a una linea di snack con salumi e pecorini al tartufo, crostini, toast, club sandwich e hamburger conditi con salse e creme al tartufo. Ma da Eeataly è bene passare anche venerdì 16 ottobre dalle 18,30 alle 22,30 per la «Wine Night», serata dedicata alle eccellenze della Grande enoteca per assaggiare oltre 50 vini di 24 cantine italiane, raccontati direttamente dai produttori, con il Kit degustazione a 25 euro che comprende l’assaggio di tutte le bottiglie delle cantine Avignonesi, Borgo Conventi, Braida, Caprili, Castello di Torre in Pietra, Cinque Campi, Contadi Castaldi, Costa Arente, Derbusco, Dirupi, Due Mani, Frecciarossa, Frisino Puglia, Massimago, Mirafiore, Monogram, Monzio Compagnoni, Santi, Sullali, Terzolan, Tiefenbrunner, Vigne di Zamò, Villa Franciacorta, Villa Sandi.