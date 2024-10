I vini del Concours de Bruxelles alla conquista di Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Cento cantine premiate dal Concours Mondial de Bruxelles, la competizione enologica internazionale punto di riferimento nel mondo del vino a livello mondiale, saranno protagoniste di una degustazione, aperta agli operatori del settore e agli enoappassionati, che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 ottobre ai Chiostri di San Barnaba, tra i più antichi luoghi di Milano. Si tratta della prima edizione di CMB Wine Experience Milano, l’occasione per fotografare il meglio della produzione italiana e internazionale. Già, perché tra i duecento vini in degustazione (ogni cantina presenta anche vini non premiati al CMB) ci saranno molti italiani – del resto nell’ultima edizione del Concours Mondial de Bruxelles il nostro Paese ha fatto la parte del leone aggiudicandosi quasi un terzo delle medaglie assegnate e conquistando ben quindici Gran medaglie d’oro, il numero più alto in assoluto tra tutti i paesi in gara – ma anche aziende provenienti da ogni angolo del mondo. Tra essi etichette di Malbec argentino, di Tempranillo e di Pinot Noir dalla Svizzera, campioni di Cuartel cileno, vini sudafricani, dalla Grecia, dall’Ungheria, dal Portogallo e dalla Moldavia.

Ma anche i vini italiani saranno per lo più inconsueti. La scelta è stata quella di dare spazio a vini non distribuiti nella grande distribuzione e non acquistabili su piattaforme di e-commerce. Tra esse chicche come il Lison Docg, denominazione prodotta tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia rara e pregiata, dalle origini antiche, riscoperta solo una ventina d’anni fa, di cui vengono prodotte all’incirca 10mila bottiglie in tutto. Ciò che rende particolarmente interessante per gli enotecari, per i ristoratori e per i semplici appassionati, il fatto che nel corso dell’evento sarà possibile acquistare direttamente dagli espositori (che provvederanno poi alla spedizione) creandosi una cantina di eccellenze poco reperibili. I professionisti dell’Onav, associazione che diffonde la cultura dell’assaggio tecnico del vino e forma appassionati e professionisti competenti, guideranno il pubblico alla scoperta di vini spumanti, bianchi, rosati e rossi. Ci sarà anche, domenica 27 alle 14,30, un talk show destinato ai professionisti del settore sulle dinamiche del settore Horeca.

E siccome degustare vini senza mettere nulla nello stomaco non è piacevole, ci saranno anche gli assaggi di Bistrot Pedol, pescheria con cucina del Mercato Centrale di Milano, con cui CMB Wine Experience Milano ha siglato recentemente un accordo di fornitura esclusiva di prestigiosi vini premiati; e i prodotti di Salumificio Martelli, che per l’occasione proporrà il prosciutto cotto e la mortadella della linea “Qui Ti Voglio”, la filiera di salumi Martelli ottenuti da suini italiani nati e allevati nel rispetto del benessere animale.

Promosso e organizzato da MI-IT Eventi & Comunicazione, CMB Wine Experience Milano aprirà le porte ad addetti ai lavori ed enoappassionati sabato 26 ottobre dalle 11 alle 22 e domenica 27 dalle 11 alle 20. I visitatori possono scegliere se acquistare il biglietto giornaliero (20 euro) o l’abbonamento per due giorni (35 euro), mentre per i sommelier è previsto un biglietto ridotto (15 euro previa presentazione della tessera associativa). Il biglietto d’ingresso comprende l’accesso alla manifestazione, il kit degustazione, la degustazione libera di tutte le cantine presenti, un voucher da utilizzare per l’acquisto dei vini in loco, un tasting food.

Sono previste anche sei masterclass, tre il sabato e tre la domenica con le stesse modalità: alle 16 le bollicine medagliate, alle 17 bianchi e rosati medagliati, alle 18 rossi medagliati. Le masterclass sono gratuite ma essendoci solo 30 posti per ogni appuntamento, è necessario prenotare scrivendo a info@mi-it.it.