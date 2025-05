Arrigoni porta le sue Innocenti Evasioni in cima alla Terrazza Triennale

Ascolta ora 00:00 00:00

La collaborazione tra Terrazza Triennale e lo chef Tommaso Arrigoni va avanti, anzi diventa ancora più stretta. Al punto che lo chef lombardo classe 1971 porta nel ristorante in cima a una delle più importanti istituzioni culturali milanesi la propria insegna, Innocenti Evasioni, a cui l’allievo di Claudio Sadler è legato dal lontano 1998. Finora Innocenti Evasioni è stata un’insegna a parte, dapprima alla Bindellina, poi a partire dal 2023 in via Candiani alla Bovisa. Ora invece la storica insegna caratterizzerà la Terrazza Triennale, che ha riaperto il 13 maggio dopo una breve pausa e molti cambiamenti. Ecco quindi Innocenti Evasioni/Terrazza Triennale con la guida di Tommaso Arrigoni e di parte della sua brigata. Il locale di via Candiani non chiude ma resta aperto su richiesta, per accogliere eventi privati pensati ad hoc.

In questo modo Tommaso Arrigoni amplia l’incarico ricevuto un paio di anni fa da Compass Group, la società che gestisce Triennale Milano. Il focus sarà ancora di più sulla cucina tradizionale milanese interpretata con un’attenzione alla salute e la leggerezza, ma naturalmente Arrigoni si impegnerà maggiormente non avendo la cura quotidiana dell’altro locale. Terrazza Triennale resterà un luogo all’insegna dell’accoglienza, della qualità, della fluidità e dell’accessibilità. Del resto il luogo, immerso in uno dei set più contemporanei e internazionali di Milano, si presta a essere il foglio bianco su cui scrivere la Milano di domani da un punto di vista dell’ospitalità e della gastronomia.

Arrigoni porta in Innocenti Evasioni/Terrazza Triennale il cuore della sua storica brigata: Claudio Maresca e Sofia D'Antona ai primi e Alessandro Floris agli antipasti e alla pasticceria. “Sono cresciuto a Milano, una città in continuo mutamento ma con valori solidi: sono così anche io – spiega lo chef -. Il mio progetto si evolve, ma la passione per la cucina e per l’accoglienza rimangono forti come non mai. Milano è una città sempre più internazionale e l’offerta cresce ad alta velocità, in uno scenario così serve creare sinergie forti. Triennale Milano è un luogo iconico, centro nevralgico di bellezza, cultura e storia, mentre Compass è una multinazionale che mi permetterà di fare una evoluzione grazie alla sua solida organizzazione”.

Il menu comprende una carta in bilico tra territorio e internazionalità. Tra gli antipasti (tutti tra i 18 e i 24 euro) Crudo di capesante, asparagi marinati alla vaniglia, burro di arachidi e latte di cocco, Cappuccino di piselli all’extravergine, baccalà mantecato, Grana Padano e tè nero affumicato, Prosciutto di petto d’anatra, chutney maison e crostini di pan brioche. Tra i primi (dai 18 ai 22) il Mischiato potente di Gragnano alla crema di pomodoro, Grana Padano e basilico, gli Spaghetti di Gragnano all’arrabbiata di mare, paprika affumicata e polvere di aglio nero e il Risotto alla milanese con brodo di gallina e burro acido. Quanto ai secondi (tra i 22 e i 26 euro) il Trancetto di ombrina, fave e taccole mangiatutto, maionese alle olive e katsuobushi, l’Agnello, polpa di melanzana, chimichurri e senape alle fave di cacao e gli Asparagi glassati al burro e tartufo nero, uovo morbido e latte di nocciola. I dolci (tutti a 12 euro) comprendono un Cioccolatoso al caramello, fragole, sbrisolona alla cannella e gelato al cocco, una Panna cotta di ciliegie, latte di mandorla, uvetta idratata e riduzione di Porto rosso e una Barbajada soffiata, sbrisolona e gelato fior di latte. Ci sono anche due menu degustazione, uno dedicato ai grandi classici di Milano (55 euro) e uno che permette di farsi un’idea completa della cucina di Arrigoni attraverso sei mezze porzioni (68 euro). A completare l’offerta anche un bar con una drink list di classici e signature accompagnati da alcuni snack firmati Arrigoni.

Innocenti Evasioni/Terrazza Triennale è in viale Alemagna 6, a Milano. Info e prenotazioni al 3346778784.

Sito internet www.terrazzatriennale.it. E’ apero dal martedì al venerdì dalle 19 alle 22,30, il sabato e la domenica dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 19 alle 22,30. Il bar è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 18,30 alle 23,30