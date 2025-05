Bertani, l’Amarone sale in quota a Cortina

A 1.224 metri sul livello del mare, nella capitale mondana delle Dolomiti, è spuntata una nuova vetta enogastronomica. Si chiama The Roof, e se il nome suona internazionale è perché ormai il pubblico di Cortina d’Ampezzo lo è. Dentro, però, si parla veneto, con accento veronese: dietro il progetto c’è la cantina Bertani, storica casa vinicola fondata nel 1857 a Quinto di Valpantena, oggi parte del gruppo Angelini Wines & Estates. Non si tratta solo di vino, ma di una dichiarazione d’intenti: quella di presidiare il territorio con progetti ad alto tasso di visibilità e contenuto, in vista anche del grande appuntamento olimpico Milano-Cortina 2026. Il The Roof, inaugurato lo scorso 18 febbraio, è il primo tassello di un piano triennale che punta a fare della località ampezzana una “casa” per il brand. Il locale, ospitato sotto il tetto - da cui il nome - della Cooperativa di Cortina, ha tutto quello che serve per attirare gourmet, curiosi e sciatori in cerca di rifugio con vista: cucina d’autore, carta dei vini importante, design montano rivisitato e una terrazza che si affaccia sulle Tofane, sulla Croda da Lago e sul Faloria. Dentro, 60 coperti distribuiti tra interni e dehors panoramico.

L’arredo gioca con legno recuperato e materiali sostenibili come la carta pressata, per non far mancare la solita nota green che oggi fa sempre curriculum. Ai fornelli c’è Graziano Prest, chef del ristorante Tivoli (una stella Michelin), che qui firma un menu giocato sulle eccellenze venete e pensato per dialogare con le etichette di casa Bertani. Il piatto- simbolo? I Tortelli all’agnello d’Alpago, razza ovina autoctona e presidio Slow Food, accoppiati al Valpolicella Ripasso Superiore “Catullo”. Mentre per chi vuole restare sul classico c’è la Guancia di manzo brasata all’Amarone su crema di pastinaca, abbinata al Bertani 2015. La cantina veronese non si limita a occupare lo scaffale dei rossi di pregio: nei prossimi mesi userà il The Roof come vetrina permanente. Sarà la base per eventi, lanci e degustazioni su invito.

Il primo annuncio è già in calendario: a settembre debutta “BertaniOn”, progetto di comunicazione e storytelling sul vino, per ora ancora avvolto nel mistero. Nel frattempo, si scaldano i calici per le Wine Club Dinner: tre appuntamenti l’anno, posti limitati, annate speciali raccontate dall’enologo e accompagnate da un menu su misura. “Essere a Cortina, in questo momento storico, apporta un valore aggiunto al brand”, dice Alberto Lusini, CEO di Angelini Wines & Estates. Emanuela de Zanna, direttrice della Cooperativa, parla di “valorizzazione delle eccellenze venete”. Prest, invece, punta sull’orgoglio territoriale: “Sono dell’Alpago e lavoro qui da 25 anni. Portare qualità ed eccellenza nel centro di Cortina è un’opportunità straordinaria”. Tradotto: Bertani non ha solo investito in un ristorante, ma in un’idea di ospitalità ad alto livello.

Dove ogni piatto ha un’etichetta a fianco, ogni calice è un racconto, e ogni sedia – anche se fatta di carta – ha il suo perché. Cortina, dal canto suo, si prepara alla grande vetrina olimpica. E in vetta, si sa, si beve meglio. Bertani nasce nel 1857 ad opera dei fratelli Giovan Battista e Gaetano a Quinto di Valpantena a nord di Verona. A metà del Novecento la cantina acquisisce Tenuta Novare in Valpolicella Classica: qui inizia la storia dell'Amarone, simbolo iconico del Brand e del territorio da cui nasce, la cui prima annata risale al 1958.

Dal 2013 Bertani fa parte di Angelini Wines & Estates, che riunisce sei importanti realtà vitivinicole del territorio italiano: oltre a Bertani ci sono Val di Suga a Montalcino, Tenuta Trerose a Montepulciano, San Leonino nel Chianti Classico, Fazi Battaglia nella zona del Verdicchio dei Castelli di Jesi e Cantina Puiatti nel Friuli-Venezia Giulia.