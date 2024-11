Pisoni, tra distillati e spumanti

Famiglia di distillatori fin dalla notte dei tempi (vi sono notizie di un Pisoni che trafficava con vini e acqueviti fin dall’epoca del Concilio di Trento, a metà del Cinquecento) i trentini Pisoni sono attualmente divisi in due anime differenti: quella degli alambicchi e quella dei vini spumanti. E oggi noi parliamo di entrambe.

Lo facciamo grazie a due prodotti nuovi che ho avuto la fortuna di degustare. E visto che io sono più a mio agio con i vini, parto dal nuovo Trentodoc Brut Millesimato che ho assaggiato nell’annata 2020, da poco in commercio. La base sono uve Chardonnay coltivate nella Valle dei Laghi, l’affinamento sui lieviti è durato 34 mesi nella cantina scavata nella roccia che ai tempi della Seconda Guerra Mondiale fungeva da rifugio antiaereo, dove la temperatura naturale è di 12 gradi, perfetta per lo scopo. Il vino è di colore giallo paglierino ed esibisce un perlage fitto e persistente, il naso è floreale e delicato, il palato è elegante, morbido, equilibrato. Il dosaggio è di 5 grammi per litro, la gradazione di 12,5 gradi. Sul fondo della bottiglia un segno di vernice bianca che segna il punto di riferimento per il cosiddetto “remuage”, la tradizionale e periodica lieve rotazione della bottiglia a testa in giù, che serve a far depositare lentamente i lieviti sul collo della bottiglia.

Gli altri Trentodoc firmati Pisoni sono il Brut Classico Blanc de Blancs, il Nature senza dosaggio, il Brut Rosé, il Blanc de Noirs, il Pinot Bianco e, fuori dalla Trentodoc, il Pisoni Riserva Emilia Segalla.

Ed eccoci nella stanza degli alambicchi. Il nuovo prodotto Pisoni è il Gin 7 Laghi, realizzato con botaniche alcune delle quali spiccatamente dolomitiche: ginepro, asperula, menta, rabarbaro, genziana, centaurea, liquirizia, calamo e china, che donano al Gin 7 Laghi un carattere fresco e balsamico. Insomma, un distillato di alta quota, anche se lo stile è quello del London Dry. Gli alambicchi sono quelli di rame Tullio Zadra. La confezione evoca il colore dell’acqua cristallina dei laghi trentini, mentre un cigno simboleggia la ricchezza della flora e della fauna del territorio.

Gli altri prodotti della distilleria Pisoni sono le più tradizionali grappe: al Teroldego, alla Nosiola, al Muller Thurgau, al Moscato, al Marzemino, allo Chardonnay, al Gewurztraminer, la Trentina Classica, la Grappa del Sole e la riccardo Schweizer. Poi in carta ci sono anche le grappe barriccate Schweizer, Stravecchia, Amarone, di Moscato, Clessidra, Clessidra 15, di teroldego e di Gewurztraminer.